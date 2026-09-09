Η Λίβερπουλ έφτασε στην ισοφάριση στο 40΄κόντρα στην Ατλέτικο, όταν ο Αραούχο μοίρασε στον Σομποσλάι και ο τελευταίος πλάσαρε υπέροχα για το 1-1.

Όλα ίσα στο «Άνφιλντ», με τη Λίβερπουλ να φτάνει στην ισοφάριση απέναντι στην Ατλέτικο πριν το ημίχρονο. Στο 40΄συγκεκριμένα κι έπειτα από φάση διαρκείας στα μαδριλένικα καρέ, ο Αραούχο έδωσε πολύ ωραία πάσα με τακουνάκι στον Σομποσλάι, ο οποίος πλάσαρε υπέροχα στη γωνία για το 1-1 των Reds.