O νέος CEO του Tennis Australia, Άντριου Άμπντο, δήλωσε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο για σημαντικές αλλαγές στη διεξαγωγή των αγώνων των Grand Slam.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tennis Australia, Άντριου Άμπντο, είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο αλλαγής της μορφής του Australian Open και γενικά στα Grand Slam, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των αγώνων που κρίνονται στα πέντε σετ (best-of-five).

«Ίσως στο μέλλον, στα τουρνουά Grand Slam, να δούμε αλλαγές στους γύρους ή στη διάρκεια των αγώνων· ξέρετε, ίσως να μην παίζουμε πλέον αγώνες των πέντε σετ σε όλη τη διοργάνωση ή να αλλάξει το σύστημα βαθμολόγησης» δήλωσε ο Άμπντο.

Και πρόσθεσε: «Ίσως υπάρχουν διάφοροι τρόποι να προσελκύσουμε και να ψυχαγωγήσουμε το κοινό, χωρίς να χάσουμε την ουσία και τα στοιχεία που καθιστούν το άθλημα πραγματικά ξεχωριστό. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να διερευνήσουμε και θεωρώ πως υπάρχει περιθώριο εξέλιξης σε αυτόν τον τομέα. Αν ακούσετε τους υποστηρικτές της παράδοσης, θα πουν: "Μην το αγγίζετε αυτό"».

O Άμπντο, πρώην σύμβουλος της Rugby National League της Αυστραλίας, «έριξε» αυτή την πρόταση στο τραπέζι με σκοπό το προϊόν να γίνει πιο άμεσο για τις νέες γενιές.

Η άποψη αυτή, έρχεται σε αντίθεση με την αντίστοιχη του πρώην συμβούλου της Tennis Australia, Κρεγκ Τάιλι, που είχε προτείνει να παίζουν και οι γυναίκες best of five μετά την προημιτελική φάση των Grand Slam.

Παράλληλα, από πλευράς των αθλητών, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε πρόσφατα μία δική του ιδέα: «Όλοι οι αγώνες στο tour να παίζονται σε best of five, αλλά τα σετ να τελειώνουν στα τέσσερα νικητήρια games και όχι στα έξι».

Πολλές και διαφορετικές ιδέες για τη διεξαγωγή των αγώνων και μένει να δούμε αν οι αρμόδιοι θα προχωρήσουν σε τόσο ριζικές αλλαγές στο παραδοσιακό score system.