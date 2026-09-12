Οι φίλοι του Ολυμπιακού, στο ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ, φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ, στο 80ο λεπτό του αγώνα με τον ΟΦΗ, με το σκορ στο 0-1!

Μπορεί ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο του Ολυμπιακού στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Φάληρο, όμως στο 80', με το σκορ στο 0-1, οι... αγανακτισμένοι από την εικόνα της ομάδας τους φίλοι των Πειραιωτών, φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!

Η... ιαχή «Μεντιλίμπαρ οέ, οέ, οέ,» από τους χιλιάδες φίλους των Ερυθρόλευκων «ταρακούνησε» το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τους οπαδούς των γηπεδούχων να στέλνουν ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα για την αποχώρηση του πολύπειρου Βάσκου τεχνικού.