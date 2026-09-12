Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Οι φίλοι των Πειραιωτών φώναξαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ στο 80'!
Μπορεί ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο του Ολυμπιακού στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Φάληρο, όμως στο 80', με το σκορ στο 0-1, οι... αγανακτισμένοι από την εικόνα της ομάδας τους φίλοι των Πειραιωτών, φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!
Η... ιαχή «Μεντιλίμπαρ οέ, οέ, οέ,» από τους χιλιάδες φίλους των Ερυθρόλευκων «ταρακούνησε» το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τους οπαδούς των γηπεδούχων να στέλνουν ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα για την αποχώρηση του πολύπειρου Βάσκου τεχνικού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.