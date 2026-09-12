Η Τελτσίδου το χρυσό μετάλλιο στο Grand Slam της Βουδαπέστης

Η Ελισάβετ Τελτσίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα -70κ. στο Grand Slam της Βουδαπέστης, σε ένα από τα τελευταία αγωνιστικά τεστ εν όψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος τζούντο στο Μπακού.

Η Ελισάβετ Τελτσίδου λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -70κ. και στο Grand Slam της Βουδαπέστης, όπου παίρνουν μέρος περισσότεροι από 500 αθλητές κι αθλήτριες από 70 χώρες.

Η διοργάνωση αποτελεί έναν από τους τελευταίους μεγάλους σταθμούς πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπακού τον Οκτώβριο και η Τελτσίδου ήταν ανίκητη.

Συγκεκριμένα η 30χρονη τζουντόκα στην πορεία της μέχρι το χρυσό μετάλλιο, αρχικά νίκησε την Κέλι Πέτερσεν από τη Μεγάλη Βρετανίδα, στη συνέχεια την Γκόια Βετερέλι από την Ελβετία και την Ίντα Έρικσεν από τη Σουηδία, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Εκεί ξεπέρασε το εμπόδιο της Ρουμάνας, Σεραφίμα Μοσκάλου και νικώντας στον τελικό και τη Βραζιλιάνα, Καϊλάνι Καρντόσο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.