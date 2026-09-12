Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 66ο λεπτό του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με σκόρερ τον Κόντρο έπειτα από ασίστ του Αθανασίου.

Ο ΟΦΗ είχε... προειδοποιήσει τον Ολυμπιακό με δοκάρι και δυο γκολ που ακυρώθηκαν για οφσάιντ κι εν τέλει κατάφερε να προηγηθεί στο Φάληρο!

Στο 64ο λεπτό, έπειτα από κλέψιμο του Μπουχαλάκη, οι Κρητικοί έφυγαν υπέροχα στην αντεπίθεση, ο Αθανασίου έβγαλε την μπάλια προς τον Κόντρο, ο οποίος με δυνατό σουτ έκανε το 0-1.

Ο 33χρονος Βόσνιος φορ έφτασε τα δυο γκολ σε τρεις εμφανίσεις του στη Stoiximan Super League, ενώ ο δανεικός από τον Ολυμπιακό αριστερός μπακ έφτασε τις 3 ασίστ σε 9 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 2 σε 4 ματς πρωταθλήματος.

Το γκολ του Κόντρο για το 0-1