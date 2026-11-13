Κάλεσμα του Σάκοτα στον κόσμο της ΑΕΚ: «Θα μας βοηθούσε πολύ ένας έξτρα… παίκτης»

O Nτράγκαν Σάκοτα στάθηκε στο ματς της ΑΕΚ με τη Δόξα Λευκάδας ELABET (17:00, 14/11) και μίλησε για τον κόσμο της Ένωσης.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το ματς με τη Δόξα Λευκάδας ELABET στη GBL (14/11, 17:00), ενώ εκτός δράσης βρίσκονται οι Μπράουν (χάνει όλη τη σεζόν με ρήξη αχιλλείου), Φίζελ, Σκορδίλης και Λεκαβίτσιους. Η Ένωση ψάχνει τρόπους να καλύψει τα κενά, καθώς είναι κοντά στον Τζον Μικς όπως σας αποκάλυψε το Gazzetta.

Φλιώνης και Ερτέλ προπονήθηκαν την Παρασκευή, ωστόσο αμφίβολος για το ματς του Σαββάτου θεωρείται ο captain, όπως και ο Ντέρικ Γουίλιαμς που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο δεξιό γαστροκνήμιο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την αναμέτρηση και απηύθυνε κάλεσμα προς τον κόσμο της Βασίλισσας.

«Έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα ματς ειδικών συνθηκών. Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία ματς, σ’ Ελλάδα και Ευρώπη, που έχουμε μπροστά μας έως τη διακοπή και πρέπει να βρούμε όσες δυνάμεις έχουμε για να κερδίσουμε.

Το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος, με πολλά δύσκολα ματς εκτός έδρας στο ξεκίνημα, δεν μας βοήθησε, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Έχουμε πλέον μεγάλη ανάγκη για νίκες στα επόμενα ματς. Το σκεπτικό είναι ο κάθε παίκτης μας να βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό, που μπορεί από τη στιγμή, που το “rotation” είναι μειωμένο κατά πολύ.

Η Δόξα Λευκάδας παίζει όλο και καλύτερα, και καλύτερα, σε κάθε ματς. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει το σεβασμό μας. Ανεξάρτητα από το πόσοι (παίκτες) θα είμαστε πρέπει ν’ αντιδράσουμε και να παίξουμε ως ΑΕΚ. Στο χρονικό σημείο, που βρισκόμαστε, θα μας βοηθούσε πολύ ένας έξτρα… παίκτης, προκειμένου να μας δώσει ενέργεια. Μιλάω για τον κόσμο μας…», ανέφερε.