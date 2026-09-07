O Στέφανος Τσιτσιπάς, που αντιμετώπισε προβλήματα αδιαθεσίας, ζητώντας ιατρική βοήθεια στο 2ο σετ, δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Μπεν Σέλτον, ο οποίος έφθασε σε άνετη επικράτηση με 3-0 σετ και συνεχίζει στα προημιτελικά του US Open.

Η επιστροφή του Στέφανου Τσιτσιπά στο Arthur Ashe για τον αγώνα του με τον Μπεν Σέλτον, δεν έβγαλε το ντέρμπι που περιμέναμε στον 4ο γύρο του US Open. O 23χρονος από τις ΗΠΑ επικράτησε με 6-2, 6-3, 6-4 σε μία ώρα και 52 λεπτά και θα είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά.

O 28χρονος Έλληνας παίκτης φάνηκε να αντιμετωπίζει προβλήματα αδιαθεσίας και στη διάρκεια του 2ου σετ ζήτησε ιατρική φροντίδα, του χορηγήθηκαν παυσίπονα, όμως σε κανένα σημείο του αγώνα δεν μπόρεσε να δυσκολέψει τον 23χρονο αντίπαλό του, που έδωσε συνέχεια στην καλύτερη μέχρι τώρα παρουσία του στο US Open.

Straight-forward from Ben Shelton! pic.twitter.com/bIfxgc7F90 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2026

Κακή αρχή και 0-1

Ο Σέλτον ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι, πήρε με άνεση το εναρκτήριο game (1-0), δημιούργησε διπλό break point, το πέτυχε με την πρώτη (2-0) και με νέο εύκολο game service game έκανε το 3-0, μέσα σε μόλις εννέα λεπτά.

Ο Τσιτσιπάς δέχθηκε σε νέο κίνδυνο (0-30), όμως είχε τις λύσεις και μετά το αβαντάζ να πάρει το game (3-1).

O Σέλτον διατηρώντας με ευκολία και το 3ο service game κράτησε το προβάδισμα (4-1), με τον Τσιτσιπά να έχει τρεις winners στο 6ο game και να μειώνει σε 4-2.

Φθάνοντας σε ποσοστό ευστοχίας στο 74% στο 1ο σερβίς, ο Σέλτον συνέχισε να μην κινδυνεύει στα service games (5-2), την ίδια στιγμή που ο Τσιτσιπάς προσπαθούσε να βρει ρυθμό χωρίς αποτέλεσμα και τον Αμερικανό με 2/2 στα break point να κατακτά το πρώτο σετ με 6-2.

Shelton with the drop shot!



He takes the first set 6-2. pic.twitter.com/2kHZX2aOa7 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Ίδιος ρυθμός, ιατρικό τάιμ άουτ και 0-2

O Tσιτσιπάς απάντησε με love game στο προβάδισμα του Σέλτον (1-1) στο ξεκίνημα του 2ου σετ και παρότι σέρβιρε με μόλις 38% στο 1ο σερβίς, με νέο love game ισοφάρισε σε 2-2.

Ο Τσιτσιπάς από το 40-15, έφθασε στο 40-40, αλλά δεν είχε συνέχεια στο 5o game, για το 3-2 υπέρ του Σέλτον. Ο Έλληνας παίκτης προσπαθούσε να ισορροπήσει το παιχνίδι, όμως ο Σέλτον σε ράλι 24 χτυπημάτων με drop shot δημιούργησε το 3ο break point στον αγώνα και το πέτυχε, για το 4-2.

O Σέλτον μετά το 30-30 στο 7ο game, με άσο και winner το κατέκτησε για το 5-2. Aμέσως μετά ο Τσιτσιπάς ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, του χορηγήθηκαν παυσίπονα, αμέσως επέστρεψε στο παιχνίδι και με νέο love game μείωσε σε 5-3. Όμως το σετ δεν είχε γυρισμό, με τον Σέλτον να φθάνει στο 40-15 κι αμέσως με winner να το κλείνει με 6-3.

What a shot from Ben Shelton to take the second set 6-3! pic.twitter.com/6f7RmvdXRE September 7, 2026

Καμία αλλαγή και 0-3

Αυτή τη φορά ήταν ο Σέλτον που απάντησε στο προβάδισμα του Τσιτσιπά και όχι μόνο αυτό, ο Αμερικανός προηγήθηκε 0-40 στο 3o game και στην 3η ευκαιρία πέτυχε το 4ο break στον αγώνα και προσπέρασε με 2-1 στο 3ο σετ.

Ο Σέλτον με love game έκανε το 4-2, συνέχισε να σερβίρει πολύ καλά και με άνεση να κάνει το 5-3. O Tσιτσιπάς μείωσε σε 5-4, όμως ο Σέλτον δεν άφησε την ευκαιρία, είχε το σερβίς, κατέκτησε το game, το σετ με 6-4 και μαζί την πρόκριση.

Love you Stefanos Tsitsipas ♥️



Reaching your first ever Week 2 of the US Open in 2026 with everything that you’ve been through, was a huge achievement indeed



You gave us so much joy with your 3 fantastics performances & wins over Arthur Fils, Jiri Lehecka & Lloyd Harris



Keep… pic.twitter.com/cb37OKGO3r September 7, 2026

Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «16» κρίθηκαν με 3-0 σετ και τους παίκτες από τις ΗΠΑ να πετυχαίνουν το τρία στα τέσσερα.

Αρχικά ο Αλκαράθ νίκησε τον Τόμι Πολ με 6-4, 6-3, 6-4.

Στη συνέχεια ο Φράνσις Τιάφο νίκησε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 7-6(1), 6-4, 7-6(6) και για 4η φορά στην καριέρα του θα είναι στα προημιτελικά του US Open.

Τέλος, ο 22χρονος Άλεξ Μίκελσεν επικρατώντας τον Τόμας Ετσεβερί με 7-6(6), 6-4, 6-4 θα εμφανιστεί για πρώτη φορά σε προημιτελικό Grand Slam.

