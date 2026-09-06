US Open: O Αλκαράθ περιμένει τον Τσιτσιπά ή τον Σέλτον στα προημιτελικά
Ο Κάρλος Αλκαράθ έχει επιστρέψει για τα καλά, ο Ισπανός μετά την τετράμηνη απουσία του από την ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό στο δεξιό καρπό, αγώνα με τον αγώνα ανεβάζει ρυθμούς και νικώντας τον Τόμι Πολ με 6-4, 6-3, 6-4 εξασφάλισε το πρώτο χρονικά εισιτήριο για τα προημιτελικά στο US Open.
O 23χρονος Ισπανός, στο δρόμο για την υπεράσπιση του τίτλου του, θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στην οκτάδα, από τη μονομαχία ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και στον Μπεν Σέλτον, που θα αρχίσει στις 02:00 το πρωί της Δευτέρας (7/9), ώρα Ελλάδος.
Statement of intent.— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026
Carlos Alcaraz is determined to defend his title 🏆 pic.twitter.com/4jJbkXWNEb
Ο Αλκαράθ με την επικράτηση επί του Πολ βελτίωσε το ρεκόρ του στο 28-3 (93%) στο US Open, το υψηλότερο ποσοστό στο τουρνουά, πανηγύρισε την 11η διαδοχική νίκη του σε αυτό, ενώ θα αγωνιστεί για 15η φορά σε προημιτελικό Grand Slam.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, με τους παίκτες να διατηρούν το σερβίς τους, ο Ναδάλ έφθασε στο 5-4, με τον Ισπανό να πετυχαίνει break στο 10ο game να κατακτά το 1ο σετ με 6-4.
La manita de Carlos 🖐 pic.twitter.com/U94LWP7K2f— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026
Με νέο break o Nαδάλ έκανε το 2-0 στο 2ο σετ, που ξέφυγε με 4-1, 5-2 κι εύκολα έφθασε στο 6-3.
Με νέο break στο 3ο game o Nαδάλ προσπέρασε με 2-1 στο 3ο σετ και διατηρώντας το σερβίς του ξέφυγε με 3-1. Ο Ισπανός έφθασε στο 5-3, ο Πολ μείωσε σε 5-4, στο 10ο game προηγήθηκε 0-30, βρήκε διπλό break point (15-40), όμως με τέσσερις πόντους στη σειρά πήρε το σετ με 6-4 και σφράγισε την πρόκριση.
The Carlos Alcaraz forehand that made Matthew McConaughey see stars 💫 pic.twitter.com/wpTwAD0yOq— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026
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