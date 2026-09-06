Η Αρίνα Σαμπαλένκα νικώντας την Τέιλορ Τάουνσεντ με 2-0 σετ, πέρασε στα προημιτελικά του US Open και στο δρόμο για τον 3ο διαδοχικό της τίτλο σε αυτό.

H Aρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει την πορεία για την κατάκτηση του 3ου διαδοχικού της τίτλου στο US Open, με την 28χρονη Λευκορωσίδα να νικά την Τέιλορ Τάουνσεντ με 6-4, 6-3 στο «Arthur Ashe», στο εναρκτήριο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης στο απλό γυναικών.

Η Σαμπαλένκα για 6η διαδοχική σεζόν θα είναι στην προημιτελική φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Μάρτα Κόστιουκ από την Ουκρανία και τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία.

Έφθασε στην 44η νίκη για το 2026 και την 23η στα τελευταία 24 παιχνίδια της στο US Open, παράλληλα παρέμεινε στη μονομαχία να διατηρηθεί στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, μόνο που σε πρώτη φάση δεν εξαρτάται από την ίδια, καθώς στο κάτω μέρος του ταμπλό, η Έλενα Ριμπάκινα αν νικήσει αρχικά τη Ναόμι Οσάκα και στα προημιτελικά μια εκ των Ίγκα Σβιόντεκ ή Κινγουέν Ζενγκ, θα είναι αυτή που θα βρεθεί στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Seis años.

Seis cuartos de final.

Sabalenka no falla en Nueva York 🔥 pic.twitter.com/k6yFKrD6oH September 6, 2026

Το παιχνίδι άρχισε με πέντε break και τη Σαμπαλένκα να προηγείται με 3-2. Η Λευκορωσίδα με love game και το 4ο break στο σετ ξέφυγε με 5-2.

Η Τάουνσεντ με το 3ο δικό της break και διατηρώντας για πρώτη φορά το σερβίς της μείωσε σε 5-4, όμως η Σαμπαλένκα σερβίροντας κατέκτησε το σετ με 6-4.

The three-peat is still on for Aryna Sabalenka 💪



She defeats Townsend 6-4, 6-3! pic.twitter.com/ZLrevM7vGm — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Διαφορετική εικόνα είχε το 2ο σετ, η Τάουνσεντ μετά το 1-1, με love game στο 3ο game και με break στο επόμενο προηγήθηκε με 3-1.

Όμως η αντίδραση της Σαμπαλένκα ήταν εντυπωσιακή, με τέσσερα κερδισμένα games στη σειρά έφθασε στο 5-3 και βρίσκοντας διπλό match point στο 9ο game κατέκτησε και το 2ο σετ με 6-3, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά.