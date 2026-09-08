Ανησυχία στη Ντόρτμουντ με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ και αποχώρησε στο 26΄με φορείο.

Στην πρεμιέρα της Bundesliga ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που ανησύχησε (δικαίως) τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ, όταν αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίς με σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Και στην πρεμιέρα του Champions League ήταν, δυστυχώς, η σειρά του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Το ντεμπούτο του Έλληνα εξτρέμ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση πήρε αρνητική τροπή στο 26΄, όταν κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ ένιωσε έντονη αδιαθεσία, πέταξε τη μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και ξάπλωσε στο έδαφος.

Αμέσως το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, με την ανησυχία του κόσμου να είναι διάχυτη στις εξέδρες. Τελικά ο 18χρονος επιθετικός αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, ενώ έλαβε το θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Βεστφάλεν.

Να σημειωθεί ότι τα γερμανικά ΜΜΕ τονίζουν πως ο Καρέτσας είχε απουσιάσει από την προπόνηση της Δευτέρας (7/9) λόγω κόπωσης, αλλά τελικά επιλέχθηκε να ξεκινήσει κανονικά τον αγώνα κόντρα στη Βιγιαρεάλ από τον Νίκο Κόβατς.