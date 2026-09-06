Η κίνηση της Αναστασίας Ποταπόβα μετά τον αγώνα της με την Αμάντα Ανισίμοβα στο US Open, προκάλεσε αρνητικά σχόλια για την παίκτρια από την Αυστρία.

Η Αναστασία Ποταπόβα έκανε την έκπληξη και νικώντας την περσινή φιναλίστ Αμάντα Ανισόμοβα με 6-2, 7-5, για πρώτη φορά στην καριέρας της θα δώσει το «παρών» στον 4ο γύρο του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μίρα Αντρέεβα.

Όμως αυτό που συζητήθηκε περισσότερο από τη νίκη της, ήταν μια χειρονομία που έκανε η 25χρονη ρωσικής καταγωγής παίκτρια που αγωνίζεται για την Αυστρία.

Η Ποταπόβα φαίνεται να χαιρετά ειρωνικά προς την Αμερικανίδα τη στιγμή που αυτή αποχωρούσε από το «Louis Armsrtong» και σχολιάστηκε αρνητικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

La polémica del día🫣



Anastasia Potapova🇦🇹 tuvo un gesto que esta dejando mucho de qué hablar luego de despedir del #USOpen a Anisimova 👋 pic.twitter.com/jnBtmNampc September 5, 2026

Η Ποταπόβα δεν άργησε να απαντήσει και μέσα από τη σελίδα της στο instagram, έδωσε τη δική της εξήγηση για ό,τι συνέβη.

«Δέχομαι τόσες πολλές ερωτήσεις σχετικά με το χαιρετισμό μου, ως "αντίο" μετά τον αγώνα. Θέλεις να κάνεις τσίρκο τα πάντα. Χαιρέτησα τον φίλο μου, ο οποίος καθόταν εκεί και με υποστήριζε. Απλώς να είστε πιο χαλαροί, παιδιά, αλλά υποθέτω ότι οι haters θα μισήσουν», έγραψε η παίκτρια.