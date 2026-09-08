Βιτάλις: «Για κάθε παιχνίδι του Champions League πρέπει να... ανοίγει η όρεξή μας»

Οι δηλώσεις του Μιλάν Βιτάλις μετά τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

O Μιλάν Βιτάλις έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με την ΑΕΚ, καθώς αγωνίστηκε σε όλο το ματς με τη ΛΑΣΚ. Μετά τον θρίαμβο του Δικεφάλου ο Ούγγρος χαφ αναφέρθηκε στη νίκη των πρωταθλητών Ελλάδας και στη συνέχεια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Μιλάν Βιτάλις

«Πραγματοποιήθηκε ένα όνειρό μου και έπαιξα όλο το ματς. Μας οδήγησε μπροστά η καρδιά μας, κερδίσαμε και είμαστε ευχαριστημένοι.

Τακτικά έκανε ο προπονητής μας το καλύτερο. Είμαστε καλή ομάδα, ακολουθήσαμε τις οδηγίες και πήραμε τη νίκη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.

Για κάθε παιχνίδι του Champions League πρέπει να... ανοίγει η όρεξή μας και να παλεύουμε για το καλύτερο».