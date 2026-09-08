Βιτάλις: «Για κάθε παιχνίδι του Champions League πρέπει να... ανοίγει η όρεξή μας»
O Μιλάν Βιτάλις έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με την ΑΕΚ, καθώς αγωνίστηκε σε όλο το ματς με τη ΛΑΣΚ. Μετά τον θρίαμβο του Δικεφάλου ο Ούγγρος χαφ αναφέρθηκε στη νίκη των πρωταθλητών Ελλάδας και στη συνέχεια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Οι δηλώσεις του Μιλάν Βιτάλις
«Πραγματοποιήθηκε ένα όνειρό μου και έπαιξα όλο το ματς. Μας οδήγησε μπροστά η καρδιά μας, κερδίσαμε και είμαστε ευχαριστημένοι.
Τακτικά έκανε ο προπονητής μας το καλύτερο. Είμαστε καλή ομάδα, ακολουθήσαμε τις οδηγίες και πήραμε τη νίκη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: Πανηγύρισε νίκη σε main phase του Champions League 20 χρόνια μετά το θρίαμβο επί της Μίλαν
Για κάθε παιχνίδι του Champions League πρέπει να... ανοίγει η όρεξή μας και να παλεύουμε για το καλύτερο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.