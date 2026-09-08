Βάργκα: «Έπρεπε να σκοράρω και να είναι μεγαλύτερο το σκορ»
Η ΑΕΚ ήταν σαφώς ανώτερη της ΛΑΣΚ και πήρε τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο αλλά ο Μπάρναμπας Βάεγκα δεν ήταν σε καλή μέρα εκτελεστικά.
Ο Ούγγρος φορ στις δηλώσες του αναφέρθηκε στις χαμένες του ευκαιρίες και εξέφρασε την ελπίδα του να σκοράρει στα επόμενα παιχνίδια.
Οι δηλώσεις του Μπάρναμπας Βάργκα
«Παίξαμε σύμφωνα με τις οδηγίες του προπονητή. Εχασα δύο ευκαιρίες, έπρεπε να σκοράρω και να είναι μεγαλύτερο το σκορ. Είμαστε ευχαριστημένοι με τη νίκη.
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Τώρα τις έχασα τις ευκαιρίες, στα επόμενα ματς ελπίζω να σκοράρω.
Φανταστική ατμόσφαιρα, μας βοήθησε πολύ και μας ώθησε στη νίκη».
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