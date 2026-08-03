Τεττέη: «Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, περαστικά στον Γιαννούλη»

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη στην κάμερα του ΣΚΑΪ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-0, καθώς κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο και σκόραρε δύο υπέροχα γκολ. Ο διεθνής φορ μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ και αναφέρθηκε τόσο στο παιχνίδι όσο και στον τραυματισμό του συμπαίκτη του στην Εθνική, Δημήτρη Γιαννούλη.

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη

«Το πρώτο γκολ μου θύμισε το πρώτο γκολ που σκόραρα στην Ευρώπη. Είχα την ίδια έμπνευση. Λέω θα μπω μέσα πάλι θα σουτάρω και μπήκε.

Σίγουρα μία τέτοια νίκη μας δίνει ώθηση. Δεν πρέπει όμως να πετάμε στον αέρα, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Είναι η αρχή και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.

Η ατμόσφαιρα είναι το παν για εμένα. Κάποιες φορές δεν παίζεις με τόσο κόσμο, όμως όταν γίνεται αυτό, μας αρέσει πάρα πολύ.

Περαστικά στον Γιαννούλη, είχε μία πολύ άτυχη στιγμή. Να είναι καλά το παιδί».