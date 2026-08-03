Οι διαμαρτυρίες του τεχνικού του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι μετά το ματς στις δηλώσεις που έκανε δεν έκρυψε το παράπονό του για τη διαιτησία και τόνισε ότι ο ίδιος και οι παίκτες του θα παλέψουν να οδηγήσουν τον Δικέφαλο εκεί που αξίζει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός: «Απόψε δεν μπορούσε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Μπορούμε να μιλήσουμε για το VAR, γιατί έγινε κάτι που δεν έχω συναντήσει ξανά στη ζωή μου.

Υπάρχει ένα καθαρό πέναλτι και το VAR δεν παρενέβη. Ο Εντιαγέ πήρε τη μπάλα και ο αντίπαλος τον βρήκε στο πόδι. Το VAR νωρίτερα παρενέβη κι ακύρωσε ένα κόρνερ υπέρ μας. Σ' αυτή τη φάση, όμως, δεν παρενέβη. Είναι απίστευτο.

Δεν είμαστε στην Ευρώπη εξαιτίας ενός πέναλτι που δεν ήταν και σήμερα δεν μας δόθηκε ένα που ήταν. Είμαι σε ένα μεγάλο κλαμπ, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν, όλη η Ευρώπη και θα παλέψουμε για να πάμε τον ΠΑΟΚ εκεί που αξίζει».