Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν φθάσει στα ημιτελικά του US Open, θα διατηρήσει μια παράδοση που αντέχει από τον 19ο αιώνα και το 1877!

«I’ve got a 150-year streak to save». «Έχω ένα σερί 150μ ετών να σώσω» έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) στο Χ.

Τι εννοούσε ο 28χρονος τενίστας, ο οποίος απέναντι στον Μπεν Σέλτον θα παίξει για μια θέση στα προημιτελικά του US Open;

Ένας από τους τελευταίους που έχουν απομείνει να παίζουν στο backhand με το ένα χέρι, το one handed backhand, όπως αναφέρεται στην αργκό του τένις, ο Τσιτσιπάς με βάση αυτό το στοιχείο καλείται να διατηρήσει μια παράδοση που αγγίζει τον ενάμιση αιώνα ζωής.

Συγκεκριμένα, από το Wimbledon του 1877, μέχρι και το 2205, τουλάχιστον ένας παίκτης που έπαιζε ή παίζει στο backhand με το ένα χέρι, έφθανε μέχρι τα ημιτελικά ενός Grand Slam.

To 2026 και στα τρία Grand Slam που προηγήθηκαν δεν υπήρξε one handed backhand παίκτης στα ημιτελικά.

Και τώρα ο Τσιτσιπάς πρέπει να νικήσει αρχικά το Μπεν Σέλτον κι έπειτα τον Κάρλος Αλκαράθ ή τον Τόμι Πολ για να μη «σβήσει» αυτό το σερί των 150 ετών.