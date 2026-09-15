Η Μπέτις έδωσε συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα με ανατροπή στο «Θεράμικα», καθώς επικράτησε 2-1 επί της κάκιστης Βιγιαρεάλ κι έπιασε τη Ρεάλ στη δεύτερη θέση.

Καλύτερο ξεκίνημα στη La Liga, δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί η Μπέτις. Οι Ανδαλουσιανοί έδωσαν συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την επικράτηση επί της Ρεάλ, αφού επιβλήθηκαν με ανατροπή κι επί της Βιγιαρεάλ με 2-1 στο «Θεράμικα» κι έπιασαν τους Μερένγκες στη δεύτερη θέση της La Liga με 12 βαθμούς.

Αν και το Κίτρινο Υποβρύχιο ευτύχησε να προηγθεί πρώτο με τον Μορένο στο 29΄, η Μπέτις κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς πριν από το ημίχρονο. Αρχικά στο 39΄ο Ερναντές ισοφάρισε σε 1-1, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Νατάν διαμόρφωσε την ανατροπή.

Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την ομάδα του Πελεγκρίνι να πανηγυρίζει την τέταρτη νίκη της σε πέντε αγωνιστικές και να βυθίζει τη Βιγιαρεάλ που αγνοεί ακόμα τη νίκη στο πρωτάθλημα.