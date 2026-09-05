Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Μπεν Σέλτον θα μονομαχήσουν στο εμβληματικό «Arthur Ashe», με έπαθλο την πρόκριση στα προημιτελικά του US Open.

O Στέφανος Τσιτσιπάς έπειτα από δύο χρόνια και το Roland Garros του 2024, βρίσκεται ξανά σε 4ο γύρο Grand Slam κι αυτόματα αυτό σημαίνει την επιστροφή του στις μεγάλες σκηνές του τένις.

Ο 28χρονος Έλληνας παίκτης και ο Μπεν Σέλτον, για πρώτη φορά βρίσκονται στη φάση των «16» στο US Open και η μονομαχία τους θα γίνει στο «Arthur Ashe».

Με φόντο μια θέση στα προημοτελικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 23χρονο αριστερόχειρα από τις ΗΠΑ, μπροστά στην έδρα του και στο κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων και η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι ηλεκτρισμένη.

Ο αγώνας θα είναι ο 3ος του προγράμματος της Κυριακής (6/9) στο «Arthur Ashe» και θα αρχίσει στις 02:00 το πρωί της Δευτέρας, ώρα Ελλάδος.

Ο Tσιτσιπάς έπαιξε για τελευταία φορά στο «Arthur Ashe» το 2021, τότε ήταν Νο.3 στο ταμπλό και σε αγώνα του 3ου γύρου είχε ηττηθεί στο tie break του 5ου σετ, από τον 18χρονο τότε και πρωτοεμφανιζόμενο στo US Open, Kάρλος Αλκαράθ.

Ο Ισπανός, κάτοχος του τίτλου, μπορεί να συναντήσει ξανά τον Τσιτσιπά στο «Arthur Ashe» και στα προημιτελικά του φετινού US Open.

Το βράδυ της Κυριακής (6/9) ο Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό, Τόμι Πολ κι εφόσον πάρει τη νίκη, θα περιμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι του Τσιτσιπά με τον Σέλτον.