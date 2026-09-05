O Tσιτσιπάς κόντρα στον Σέλτον στον 4ο γύρο του US Open

Δημήτρης Ντζάνης
O Tσιτσιπάς κόντρα στον Σέλτον στον 4ο γύρο του US Open
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O 23χρονος Μπεν Σέλτον και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθούν στο μεγάλο ντέρμπι της φάσης των «16» στο US Open.

O Mπεν Σέλτον θα είναι ο αντίπαλος που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη φάση των «16»στο US Open.

O 23χρονος αριστερόχειρας από τις ΗΠΑ, Νο.8 στο ταμπλό, επικράτησε του Ντένις Σαποβάλοφ με 7-6(3), 6-7(5), 6-3, 6-4 και συνεχίζει την πορεία του.

Χαρακτηριστικό για τον Τσιτσιπά και τον Σέλτον είναι ότι για πρώτη φορά φθάνουν στον 4ο γύρο του Open και η μονομαχία τους θα είναι ένα από τα ντέρμπι στον δρόμο για τα προημιτελικά.

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Εκεί ο νικητής θα βρεθεί απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, εκτός κι αν ο Τόμι Πολ έχει διαφορετική άποψη.

Ο Σέλτον απέναντι στον Σαπαβάλοφ είχε 47 winners, 14 άσους, αλλά και 54 αβίαστα λάθη. Mε τον Στέφανο Τσιτσιπά έχει παίξει μια φορά στο παρελθόν κι έχει γνωρίσει την ήττα με 7-6(3), 7-6(2) στο Masters του Σινσινάτι το 2023.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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