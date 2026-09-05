O Tσιτσιπάς κόντρα στον Σέλτον στον 4ο γύρο του US Open
O Mπεν Σέλτον θα είναι ο αντίπαλος που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη φάση των «16»στο US Open.
O 23χρονος αριστερόχειρας από τις ΗΠΑ, Νο.8 στο ταμπλό, επικράτησε του Ντένις Σαποβάλοφ με 7-6(3), 6-7(5), 6-3, 6-4 και συνεχίζει την πορεία του.
Χαρακτηριστικό για τον Τσιτσιπά και τον Σέλτον είναι ότι για πρώτη φορά φθάνουν στον 4ο γύρο του Open και η μονομαχία τους θα είναι ένα από τα ντέρμπι στον δρόμο για τα προημιτελικά.
Ben powers through to the sweet 16 💪@usopen | #USOpen | @BenShelton pic.twitter.com/L3ihUyyawg— ATP Tour (@atptour) September 5, 2026
Εκεί ο νικητής θα βρεθεί απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, εκτός κι αν ο Τόμι Πολ έχει διαφορετική άποψη.
Ο Σέλτον απέναντι στον Σαπαβάλοφ είχε 47 winners, 14 άσους, αλλά και 54 αβίαστα λάθη. Mε τον Στέφανο Τσιτσιπά έχει παίξει μια φορά στο παρελθόν κι έχει γνωρίσει την ήττα με 7-6(3), 7-6(2) στο Masters του Σινσινάτι το 2023.
Blink and you’ll miss it 💨— ATP Tour (@atptour) September 5, 2026
147MPH 😤@usopen | #USOpen | @BenShelton pic.twitter.com/nFRZ5xJxOr
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.