Πρόκριση 70 δευτερολέπτων για τον Σέλτον στο Wimbledon (vids)

Ο Μπεν Σέλτον και Ρίτζι Χιτζικάτα επέστρεψαν στο κορτ, μετά τη διακοπή του αγώνα τους και ο Αμερικανός με love game 70 δευτερολέπτων, έκλεισε τον αγώνα και την πρόκριση στον 3ο γύρο του Wimbledon.

H απόφαση του διαιτητή να σταματήσει τον αγώνα ανάμεσα στον Μπεν Σέλτον και τον Ρίτζι Χιτζικάτα το βράδυ της Πέμπτης (3/7) κι ενώ ο Αμερικανός σέρβιρε για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα τρία σετ, έφερε την αντίδρασή του, αλλά και ειρωνικά σχόλια στα social media.

Oι δύο παίκτες επέστρεψαν στο κορτο το πρωί της Παρασκευής (5/7) και ο Σέλτον με love game 70 δευτερολέπτων έφθασε στην τελική επικράτηση με 6-2, 7-5, 6-4 και στην πρόκριση στον 3ο γύρο στο Wimbledon.

Ben Shelton serving for the match today: 141 mph ace Unreturned second serve 140 mph ace 118 mph ace He was on court for exactly... 70 seconds! pic.twitter.com/Djk5T0zQTH

Τι συνέβη μερικές ώρες πριν, Οι κανονισμοί του Wimbledon ορίζουν ότι στις 21:30 τοπική ώρα, ένας αγώνας διακόπτεται λόγω σκοταδιού.

Σε εκείνο το σημείο ο Σέλτον με break έφθανε στο 5-4 του 3ου σετ και πήγε στην καρέκλα του, για να επιστρέψει, έχοντας το σερβίς.

'Ομως ο διαιτητής ακολουθώντας πιστά το πρωτόκολλο, σταμάτησε το παιχνίδι, προκαλώντας την οργή του Σέλτον και τις αποδοκιμασίες των θεατών.

Ben Shelton reacts to his match against Rinky Hijikata being suspended at 9:29 PM local time.



The match will be resumed tomorrow after play is suspended due to darkness. pic.twitter.com/6X3mFleai0