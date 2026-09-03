O Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Γίρι Λεχέτσκα θα παίξουν μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (4/9) για μια θέση στη φάση των «16» στο US Open.

O Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο και του Λόιντ Χάρις και για 3η φορά στην καριέρα του θα δώσει το «παρών» στον 3ο γύρο του US Open.

O Γίρι Λεχέτσκα είναι ο αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει ο Τσιτσιπάς για μια θέση στη φάση των «16», ο αγώνας του με τον 24χρονο Τσέχο (Νο.18 στο ταμπλό) θα είναι ο τελευταίος του προγράμματος στο Grandstand κι αναμένεται να αρχίσει μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (4/9) για την Ελλάδα.

Θα είναι η 5η φορά που θα συναντηθούν στο tour με το σκορ να είναι στο 2-2, η μοναδική τους συνάντηση σε Grand Slam είχε βρει νικητή τον Στέφανο Τσιτσιπά με 6-3, 7-6(2), 6-4 για τα προημιτελικά του Australian Open το 2023. Ο Λεχέτσκα παίζει για 5η φορά στο US Open και πέρυσι είχε φθάσει μέχρι τα προημιτελικά.

Ο νικητής στον 4ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλτον ή τον Ντένις Σαποβάλοφ, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (5/9) στο «Arthur Ashe».

