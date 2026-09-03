Με ένα ασυνήθιστο συμβάν ήρθε αντιμέτωπος ο Μεντβέντεφ στο φετινό US Open. Στη νίκη με 3-0 κόντρα στον Γκρόζνι, δύο πουλιά «τράβηξαν» τα βλέμματα πάνω στο φιλέ κι έφεραν γκρίνια από τον Ρώσο.

Μια διακοπή από δύο πουλιά αναστάτωσε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, αλλά δεν πτοήθηκε ιδιαίτερα, καθώς προκρίθηκε εύκολα στον τρίτο γύρο του US Open με μια κυρίαρχη νίκη επί του Σεμπάστιαν Γκρόζνι.

Στο δεύτερο σετ, κατά τη διάρκεια ενός πόντου, δύο πουλιά προσγειώθηκαν πάνω στο φιλέ. Ο Μεντβέντεφ λίγο έλειψε να τα χτυπήσει και μετά την ολοκλήρωση του πόντου, ο διαιτητής έκρινε ότι τα πτηνά επηρέασαν το αποτέλεσμα και ζήτησε την επανάληψη του πόντου με τον Ρώσο να αντιδρά έντονα και το κοινό να ξεσπάει σε γέλια, μόλις τα πουλιά εμφανίστηκαν σε πρώτο πλάνο στις γιγαντοοθόνες.

Ωστόσο, ο 30χρονος, ο οποίος είχε ήδη ολοκληρώσει το πρώτο σετ σε μόλις 21 λεπτά, γρήγορα άφησε πίσω την διακοπή από τα πτηνά για να ολοκληρώσει μια απλή νίκη με 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) επί του Γκρόζνι, του Νο731 στον κόσμο.

Προκρίθηκε στο 3ο γύρο του US Open και θα αγωνιστεί την Παρασκευή (04/9,19.10) απέναντι στο Νο29 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρτούρ Ρίντερκνετς.