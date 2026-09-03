Εξαιρετικό deal η Άντερλεχτ, έκανε δικό της τον Κουτσουπιά!

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανοίγει ο Ηλίας Κουτσουπιάς, με την Άντερλεχτ να κερδίζει την κούρσα για την απόκτησή του και να προλαβαίνει τις σχετικές προθεσμίες.

Ο 25χρονος Έλληνας μέσος πραγματοποίησε ταξίδι-αστραπή στο Βέλγιο και το πρωί της Τετάρτης (2/9) πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής. Σύμφωνα με τον έμπειρο ρεπόρτερ Sacha Tavolieri, η Φροζινόνε θα εισπράξει μόλις 600.000 ευρώ, παρότι στις αρχές του καλοκαιριού οι απαιτήσεις της για τον Κρητικό χαφ ήταν... υπερβολικές.

Ο Κουτσουπιάς προέρχεται από εξαιρετική χρονιά, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιστροφή της Φροζινόνε στη Serie A, με 8 γκολ και 4 ασίστ σε 34 συμμετοχές. Οι εμφανίσεις του είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον των Κάλιαρι και Τορίνο, ενώ στο προσκήνιο είχε εμφανιστεί και η Βέρντερ Βρέμης.

Οι απαραίτητες αποχωρήσεις στις συγκεκριμένες ομάδες, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκαν και η Άντερλεχτ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, κάνοντας την τελική κίνηση για την απόκτησή του. Μάλιστα, η νέα περιπέτεια του Κουτσουπιά αποκτά ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς στη League Phase του Europa League θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΟΦΗ.