Εξαιρετικό deal η Άντερλεχτ, έκανε δικό της τον Κουτσουπιά!
Ο 25χρονος Έλληνας μέσος πραγματοποίησε ταξίδι-αστραπή στο Βέλγιο και το πρωί της Τετάρτης (2/9) πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής. Σύμφωνα με τον έμπειρο ρεπόρτερ Sacha Tavolieri, η Φροζινόνε θα εισπράξει μόλις 600.000 ευρώ, παρότι στις αρχές του καλοκαιριού οι απαιτήσεις της για τον Κρητικό χαφ ήταν... υπερβολικές.
Ο Κουτσουπιάς προέρχεται από εξαιρετική χρονιά, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιστροφή της Φροζινόνε στη Serie A, με 8 γκολ και 4 ασίστ σε 34 συμμετοχές. Οι εμφανίσεις του είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον των Κάλιαρι και Τορίνο, ενώ στο προσκήνιο είχε εμφανιστεί και η Βέρντερ Βρέμης.
Οι απαραίτητες αποχωρήσεις στις συγκεκριμένες ομάδες, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκαν και η Άντερλεχτ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, κάνοντας την τελική κίνηση για την απόκτησή του. Μάλιστα, η νέα περιπέτεια του Κουτσουπιά αποκτά ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς στη League Phase του Europa League θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΟΦΗ.
DONE DEAL— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 3, 2026
RSC Anderlecht has finally succeed to register Ilías Koutsoupiás in the squad.
He can now be considered an RSCA player.
Four years contract.
Less than €1M package for Frosinone. #mercato #JPL pic.twitter.com/g1eF5UgdCz
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