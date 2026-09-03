Το γκολ του Ταμπόρδα και οι καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου 1-0.

Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε από την αξιόμαχη Νίκη Βόλου, αλλά με ένα γκολ του Ταμπόρδα επικράτησε 1-0 στο ΟΑΚΑ και ξεκίνησε νικηφόρα στη League Phase του Κυπέλλου.

Στο πρώτο ημίχρονο η πιο σημαντική στιγμή ήταν ένα γκολ του Ντέσερς στο 8', το οποίο ακυρώθηκε, διότι ο Νιγηριανός φορ ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Νίκη Βόλου απείλησε πρώτη, αλλά ο Πένια είχε σωστή αντίδραση. Στο 59' ήρθε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Ο Λιβάι Γκαρσία σέντραρε γλυκά από δεξιά και ο Ταμπόρδα με θαυμάσια κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας, νίκησε τον Γκαραβέλη για το 1-0, που ήταν και το τελικό σκορ, αφού στη συνέχεια το σουτ του Έππα, μετά την απόκρουση του Πένια κατέληξε και στο αριστερό δοκάρι.

Τα highlights του αγώνα