Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου 1-0: Τα highlights του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε από την αξιόμαχη Νίκη Βόλου, αλλά με ένα γκολ του Ταμπόρδα επικράτησε 1-0 στο ΟΑΚΑ και ξεκίνησε νικηφόρα στη League Phase του Κυπέλλου.
Στο πρώτο ημίχρονο η πιο σημαντική στιγμή ήταν ένα γκολ του Ντέσερς στο 8', το οποίο ακυρώθηκε, διότι ο Νιγηριανός φορ ήταν σε θέση οφσάιντ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Νίκη Βόλου απείλησε πρώτη, αλλά ο Πένια είχε σωστή αντίδραση. Στο 59' ήρθε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.
Ο Λιβάι Γκαρσία σέντραρε γλυκά από δεξιά και ο Ταμπόρδα με θαυμάσια κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας, νίκησε τον Γκαραβέλη για το 1-0, που ήταν και το τελικό σκορ, αφού στη συνέχεια το σουτ του Έππα, μετά την απόκρουση του Πένια κατέληξε και στο αριστερό δοκάρι.
Τα highlights του αγώνα
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