O Στέφανος Τσιτσιπάς αποδείχθηκε περισσότερο ανθεκτικός από τον Λόιντ Χάρις, επικράτησε με 3-1 σετ και συνεχίζει στη φάση των «32» στο US Open.

O Στέφανος Τσιτσιπάς με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί του Αρτούρ Φις, θα ήταν δύσκολο να την πατήσει από τον Λόιντ Χάρις. Με περισσότερες φυσικές δυνάμεις κι επομένως πιο καθαρές σκέψεις, νίκησε τον Νοτιαφρικανό με 6-7(1), 6-3, 7-6(4), 6-4 και προκρίθηκε στον 3ο γύρο στο US Open.



Aπό διπλό λάθος, σε διπλό λάθος, tie break και 0-1

O Tσιτσιπάς απαντώντας με love game έκανε το 2-1, οι παίκτες διατηρούσαν το σερβίς τους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και τον Τσιτσιπά να φθάνει στο 3-2, έπειτα από 13 λεπτά αγώνα. Ο Τσιτσιπάς στο 7ο game και μετά το 40-40, είχε τις λύσεις να αποφύγει break point (4-3).

Και στο 9ο game o Tσιτσιπάς ισοφαρίστηκε σε 30-30, αλλά με επιτυχημένο drop shot και άσο έκανε το 5-4.

O Xάρις ισοφάρισε σε 5-5 με love game και στο 11ο game έφθασε σε αυτό που πλησίασε στα δύο προηγοήμενα service games του Τσιτσιπά, που έσωσε το πρώτο break point, όμως στη 2η περίπτωση δεν το απέφυγε, κάνοντας διπλό λάθος, με τον Νοτιαφρικάνο να προσπερνά με 6-5.

Όμως το ίδιο σενάριο παίχθηκε στο 12ο game, o Tσιτσιπάς σπατάλησε το πρώτο break point, αλλά ο Χάρις υπέπεσε επίσης σε διπλό λάθος, 6-6 και tie break. Εκεί ο Νοτιαφρικάνος κυριάρχησε, έφθασε στο 6-1 και με winner κατέκτησε το 1ο σετ με 7-6(1).

Ανέβασε ρυθμό και 1-1

Με τους παίκτες να διατηρούν χωρίς προβλήματα το σερβίς τους, ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 1-1 και 2-2. Στο επόμενο game βρήκε break point, όμως ο Χάρις με τρεις πόντους στη σειρά (οι δύο άσοι) έκανε το 3-2.

Ο Τσιτσιπάς με love game έκανε το 3-3 και στο 7ο game με winner προηγήθηκε 30-40 κι αυτή τη φορά το break ήρθε, μαζί και το προσπέρασμα με 4-3. Χωρίς προβλήματα έφθασε στο 5-3 και δημιουργώντας set point, το πέτυχε, κατακτώντας το 2ο σετ με 6-3.

Πέταξε τέσσερα set points, το έσωσε στο tie break και 2-1

Ο Τσιτσιπάς με love game προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 στο ξεκίνημα του 3ου σετ.

Φθάνοντας στους 12-0 στους πόντους στα service games, ο Τσιτσιπάς έκανε το 3-2, με τον Χάρις να απαντά με το δικό του αλάνθαστο game για το 3-3.

Όμως το σερί από τον Στέφανο Τσιτσιπά, όχι απλά σταμάτησε στο 7ο game, αλλά για δεύτερη φορά στον αγώνα κάνει διπλό λάθος που το πληρώνει με break και τον Χάρις να προηγείται με 4-3.

Όμως ο Τσιτσιπάς «έσβησε» αμέσως το διπλό λάθος, αν και δεν εκμεταλλεύτηκε τριπλό break point, στη νέα ευκαιρία που του δόθηκε, το πέτυχε για το 4-4.

Εξέλιξη θρίλερ είχε το 9ο game, o Tσιτσιπάς προηγήθηκε 40-0, ο Χάρις βρέθηκε με break point, τελικά ο Τσιτσιπάς μετά την 3η ισοπαλία το κατέκτησε, προσπερνώντας εκ νέου με 5-4.

Έφθασε στο 6-5, στο 12ο game βρήκε τέσσερα συνολικά set points (15-40, δύο αβαντάζ), όμως ο Χάρις είχε τα ψυχικά αποθέματα να στείλει το σετ στο tie break. Με mini break o Τσιτσιπάς έκανε το 4-2, ισοφαρίστηκε 4-4, με διπλό λάθος από τον Χάρις έφθασε στο 6-4 κι αμέσως πήρε τη διαδικασία και το σετ με 7-6(4).

Το καθοριστικό break, άνοιξε την πρόκριση

Ήταν φανερό ο Τσιτσιπάς είχε το πάνω χέρι, όμως στο ξεκίνημα του 4ου σετ δεν μπόρεσε να το μετουσιώσει σε αποτέλεσμα, σπατάλησε δύο break point στο 3ο game, με τον Χάρις να διατηρεί το προβάδισμα (2-1).

Ο Τσιτσιπάς στο 6ο game κινδύνεψε να βρεθεί σε δύσκολη θέση (0-30), όμως γύρισε την κατάσταση (3-3).

O Nοτιαφρικανός άντεχε (4-3), με τον Τσιτσιπά να ισοφαρίζει σε 4-4 και να ψάχνει το break. Κι αυτό ήρθε στο 9ο game, με τον Τσιτσιπά να κάνει το 5-4, να σερβίρει για την πρόκριση και να την εξασφαλίζει, κατακτώντας το 4ο σετ με 6-4.