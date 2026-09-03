Σάκκαρη: Αργά το βράδυ της Πέμπτης (3/9), με θέα τον 3ο γύρο στο US Open
H Μαρία Σάκκαρη, όπως και στο 1ο γύρο, έτσι και τώρα θέλει να ακολουθήσει το δρόμο που άνοιξε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να βρεθεί στον 3ο γύρο του US Open.
Μετά τη μεγάλη ανατροπή επί της Ρόμπιν Μοντγκόμερι, η Σάκκαρη αντιμετωπίζει τώρα την 26χρονη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα (No.58) από την Ουκρανία.
Το παιχνίδι τους θα είναι το 3ο του προγράμματος της Πέμπτης (3/9) και θα αναμένεται να αρχίσει μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδος. Η νικήτρια στον 3ο γύρο θα παίξει με την Έλενα Ριμπάκινα ή την Ισπανίδα Τζέσικα Μανέιρο.
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