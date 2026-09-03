Σε ηλικία 37 ετών ο Ρούμπεν Πέρεθ αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια μεγάλη καριέρα και σε μήνυμά του αναφέρθηκε σε κάθε σταθμό που είχε όλα αυτά τα χρόνια.

Ένας από τους παίκτες που αγαπήθηκαν για το ήθος του στην χώρα μας, ήταν σίγουρα ο Ρούμπεν Πέρεθ, ένας ποδοσφαιριστής που δεν υπήρξε κάποιος να πει κάτι άσχημο. Ο Ισπανός μέσος σε ηλικία 37 ετών αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του και σε μήνυμά του αναφέρθηκε σε κάθε σταθμό.

Μάλιστα ανέβασε και μια φωτογραφία με τις φανέλες όλων των ομάδων που αγωνίστηκε και φυσικά ανάμεσά τους ήταν ο Παναθηναϊκός με τον οποίο κατέκτησε και δύο Κύπελλα και η Κηφισιά.

Αναλυτικά το μήνυμά του έχει ως εξής: «Σήμερα έφτασε η στιγμή να πω αντίο.

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ζωής μέσα στο ποδόσφαιρο, αποφάσισα να βάλω τέλος στην καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Όλα ξεκίνησαν στην Écija Balompié, την ομάδα της πόλης μου, όπου γεννήθηκε το όνειρο εκείνου του παιδιού που ποτέ δεν φανταζόταν μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει.

Στη συνέχεια ήρθε η Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου μεγάλωσα ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος, από τις ακαδημίες μέχρι να πραγματοποιήσω το όνειρο να φορέσω τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα αξέχαστο ταξίδι: Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Χετάφε, Ρεάλ Μπέτις, Έλτσε, Τορίνο, Γρανάδα, Λεγανές, Παναθηναϊκός και Κηφισιά. Κάθε ομάδα, κάθε πόλη και κάθε φανέλα αποτελούν μέρος της ιστορίας μου.

Είχα επίσης το τεράστιο προνόμιο να εκπροσωπήσω την Ισπανία και να στεφθώ πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα U21 το 2011.

Όμως το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδρομής ήταν οι άνθρωποι.

Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία και όλους τους εργαζόμενους που ήταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Και, πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ την οικογένειά μου. Ήσασταν μαζί μου σε κάθε απόφαση, σε κάθε αλλαγή πόλης, στις χαρές και στις πιο δύσκολες στιγμές. Πίσω από κάθε αγώνα και κάθε επίτευγμα, ήσασταν πάντα εσείς.

Αυτό το όνειρο είναι και δικό σας».