Ο Γκαέλ Μονφίς επικράτησε 3-1 του Αντόλφο Βαγέχο, για τον πρώτο γύρο του US Open, ανήμερα των γενεθλίων του, με την Ελίνα Σβιτολίνα να τον απολαμβάνει από τις κερκίδες.

Ο Γκαέλ Μονφίς έγινε 40 ετών και ανήμερα των γενεθλίων του μάγεψε στις ΗΠΑ τον κόσμο του τένις, σε μία από τις τελευταίες του παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο.Ο Γάλλος σόουμαν του παγκόσμιου τέννις, Νο311 στο κόσμο, νίκησε τον 22χρονο Παραγουανό, Αντόλφο Βαγέχο, στο πρώτο γύρο του US Open.

Στο πρώτο σετ ο Βαγέχο επικράτησε εύκολα 6-2 και έκανε το 1-0. Από το δεύτερο σετ, ο Μονφίς έβγαλε αντίδραση, δείχνοντας χαρακτήρα και οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Γάλλος πήρε το σετ, με άνεση, 6-1 και ισοφάρισε σε 1-1. Στον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε ο αγώνας και στα άλλα σετ, με τον Μονφίς να κερδίζει εύκολα τα δύο επόμενα σετ με 6-2 και 6-0, πετυχαίνοντας το τελικό 3-1.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού το κοινό τραγούδησε στο Μονφίς το «Χρόνια Πολλά» και εκείνος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν σίγουρα πολύ ξεχωριστό, να παίξω ανήμερα των 40ών γενεθλίων μου. Η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη. Νιώθω υπέροχα εδώ. Προσπαθώ πάντα να κάνω μια σπουδαία παράσταση, οπότε ας συνεχίσουμε έτσι και για τον δεύτερο γύρο».

Ο Μονφίς αγωνίζεται στο 18ο US Open και τελευταίο Grand Slam της καριέρας του, αφού στο τέλος του 2026 o ίδιος ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο 40χρονος μετρά , σε US Open, τρεις παρουσίες σε προημιτελικούς (2010,2014,2019) και μία εμφάνιση σε ημιτελικό (2016).

GAEL MONFILS OH MY GODDDD



Leaping slap shot forehand winner.



40 years old, doing things nobody else in the sport attempts.



One of the greatest entertainers in all of sports.



🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/1iTNjwos6M September 2, 2026

Στο «Louis Armstrong» βρέθηκε και η σύζυγός του, Ελίνα Σβιτολίνα, Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία τα ξημερώματα της Πέμπτης (3/9) αντιμετωπίζει τη Μάγια Τζόιντ, για τον 2ο γύρου του απλού γυναικών.

Ο Μονφίς δήλωσε αστειευόμενος ότι έκανε ένα ξεχωριστό δώρο στη γυναίκα του. «Νομίζω ότι παίζει αύριο, οπότε ήταν μεγάλη προσπάθεια από εμένα για εκείνη να μείνω εδώ και την υποστηρίξω».

Αντίπαλος του Μονφίς στο δεύτερο γύρο είναι ο 20χρονος Λέρνερ Τίεν, Νο15 στη παγκόσμια κατάταξη.