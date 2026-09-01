Νικολακόπουλος στους Galacticos για Μουζακίτη: «Εχει γίνει συζήτηση με τη Χαλ, δεν έχει τελεσφορήσει»
Νωρίτερα οι Άγγλοι ανέφεραν ότι η Χαλ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη αντί 15 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο ρεπόρτερ της ομάδας, Κώστας Νικολακόπουλος πήρε θέση στους «Galacticos» για αυτή την υπόθεση.
Όπως τόνισε, όντως υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ του αγγλικού συλλόγου και των Πειραιωτών για τον 19χρονο χαφ χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει σε τόσο προχωρημένο επίπεδο προς το παρόν.
Να θυμίσουμε ότι στη Χαλ βρίσκεται ήδη ο Κωνσταντής Τζολάκης που αποκτήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες και εντυπωσιάζει στα πρώτα ματς της Premier League.
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