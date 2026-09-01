ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα από το ματς με τον Βίκο
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Δείτε μέσω της παρακάμερας του ΠΑΟΚ τις καλύτερες στιγμές από τη φιλική νίκη των Θεσσαλονικιών κόντρα στους Βίκος Falcons στο Μέτσοβο.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε σε φιλική αναμέτρηση των Βίκος Falcons στο Μέτσοβο, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανεβάσει την παρακάμερα του αγώνα.
Μεταξύ άλλων φαίνεται η προετοιμασία των παικτών πριν τον αγώνα, οι οδηγίες του Τρινκιέρι και μερικά στιγμιότυπα της αναμέτρησης.
Δείτε την παρακάμερα του ΠΑΟΚ:
@Photo credits: youtube_paokbc
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