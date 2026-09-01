Δείτε μέσω της παρακάμερας του ΠΑΟΚ τις καλύτερες στιγμές από τη φιλική νίκη των Θεσσαλονικιών κόντρα στους Βίκος Falcons στο Μέτσοβο.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε σε φιλική αναμέτρηση των Βίκος Falcons στο Μέτσοβο, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανεβάσει την παρακάμερα του αγώνα.

Μεταξύ άλλων φαίνεται η προετοιμασία των παικτών πριν τον αγώνα, οι οδηγίες του Τρινκιέρι και μερικά στιγμιότυπα της αναμέτρησης.