O Tσιτσιπάς πρεμιέρα το απόγευμα της Δευτέρας στο US Open
O Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Άρθουρ Φις το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) στην πρεμιέρα του στο US Open.
O Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Άρθουρ Φις θα ανοίξουν το πρόγραμμα στο Louis Armstrong το απόγευμα της Δευτέρας (31/8, 18:00 ώρα Ελλάδος), στη μονομαχία τους για τον 1ο γύρο του US Open.
Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το πρόγραμμα της Δευτέρας στα δύο μεγάλα γήπεδα των εγκαταστάσεων και ο Τσιτσιπάς με τον Φις θα αγωνιστούν πρώτοι στο Louis Armstrong, ενώ θα ακολουθήσει ο αγώνας της Αμάντα Ανισίμοβα με την Ασλιν Κρούγκερ.
Στο Arthur Ashe Stadium το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 19:00 ώρα Ελλάδος, με την κάτοχο του τίτλου Αρίνα Σαμπαλένκα να παίζει με την Καμίλα Οσόριο, ενώ στη συνέχεια ο περσινός πρωταθλητής Κάρλος Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Ρόμαν Σαφιούλιν.
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