Ο Νίκος Αθανασίου μετέφερε στους Galacticos by Interwetten τις εξελίξεις για την υπόθεση Ουναΐ στον Παναθηναϊκό.

Η υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ είναι αυτή τη στιγμή το πιο «καυτό» θέμα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, με τον Νίκο Αθανασίου να μεταφέρει στους Galacticos by Interwetten όλη την αλήθεια για το πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις για τον Μαροκινό.

Με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα του Africafoot που θέλει τον διεθνή μέσο να βρίσκεται μια ανάσα από το «τριφύλλι», ο ρεπόρτερ του Gazzetta έκανε λόγο για μια μεταγραφή που έχει ακόμα μέλλον, καθώς όλα μπορεί να ανατραπούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα μόλις 24ωρο έχουν ήδη υπάρξει πολλά ups&downs στις συζητήσεις, τα οποία μάλιστα είναι άνευ προηγουμένου και θα αποκαλυφθούν εν ευθέτω χρόνω. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του να έχουμε εξελίξεις και για κάτι παραπάνω από ένα χαφ.