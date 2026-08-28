US Open: Πότε ξεκινούν ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη

Δημήτρης Ντζάνης
US Open: Πότε ξεκινούν ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των αγώνων της Κυριακής (30/8), πρώτης μέρας του US Open.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του US Open, την Κυριακή (30/8), όπου δεν βρίσκονται τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όσο και η Μαρία Σάκκαρη.

Συγκεκριμένα πρεμιέρα την Κυριακή θα κάνουν μεταξύ άλλων ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, η Τζέσικα Παολίνι και η Ελίνα Σβιτόλινα.

Ο Τσιτσιπάς αναμένεται να κάνει τη δική του πρεμιέρα τη Δευτέρα (31/8), με αντίπαλο τον Άρθουρ Φις.

Δείτε Επίσης

Τσιτσιπάς: Η αρνητική παράδοση και η ανάρτηση εν όψει Φις στο US Open
image

Η Σάκκαρη, που θα αντιμετωπίσει παίκτρια από τα προκριματικά, θα μάθει το όνομά της τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/8). Μπορεί να αγωνιστεί επίσης τη Δευτέρα (31/08) ή την Τρίτη (01/09), αναμένοντας την ανακοίνωση του προγράμματος των δύο ημερών.

 

sunday

@Photo credits: INTIME, Ισμήνη Βλασσοπούλου
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    US OPEN Τελευταία Νέα