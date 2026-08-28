US Open: Πότε ξεκινούν ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του US Open, την Κυριακή (30/8), όπου δεν βρίσκονται τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όσο και η Μαρία Σάκκαρη.
Συγκεκριμένα πρεμιέρα την Κυριακή θα κάνουν μεταξύ άλλων ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, η Τζέσικα Παολίνι και η Ελίνα Σβιτόλινα.
Ο Τσιτσιπάς αναμένεται να κάνει τη δική του πρεμιέρα τη Δευτέρα (31/8), με αντίπαλο τον Άρθουρ Φις.
Η Σάκκαρη, που θα αντιμετωπίσει παίκτρια από τα προκριματικά, θα μάθει το όνομά της τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/8). Μπορεί να αγωνιστεί επίσης τη Δευτέρα (31/08) ή την Τρίτη (01/09), αναμένοντας την ανακοίνωση του προγράμματος των δύο ημερών.
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