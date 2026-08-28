Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των αγώνων της Κυριακής (30/8), πρώτης μέρας του US Open.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του US Open, την Κυριακή (30/8), όπου δεν βρίσκονται τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όσο και η Μαρία Σάκκαρη.

Συγκεκριμένα πρεμιέρα την Κυριακή θα κάνουν μεταξύ άλλων ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, η Τζέσικα Παολίνι και η Ελίνα Σβιτόλινα.

Ο Τσιτσιπάς αναμένεται να κάνει τη δική του πρεμιέρα τη Δευτέρα (31/8), με αντίπαλο τον Άρθουρ Φις.

Η Σάκκαρη, που θα αντιμετωπίσει παίκτρια από τα προκριματικά, θα μάθει το όνομά της τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/8). Μπορεί να αγωνιστεί επίσης τη Δευτέρα (31/08) ή την Τρίτη (01/09), αναμένοντας την ανακοίνωση του προγράμματος των δύο ημερών.