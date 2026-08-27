Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο Άρθουρ Φις στον 1ο γύρο του US Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό του στο 250άρι τουρνουά στο Winston-Salem, έμαθε το μονοπάτι του στο απλό ανδρών στο US Open.

Η 9η απόπειρά του στο US Open ξεκινά από τα πολύ δύσκολα, καθώς ο Τσιτσιπάς στον 1ο γύρο καλείται να αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Άρθουρ Φις, Νο.10 στο ταμπλό, που προέρχεται από την κατάκτηση στο Masters του Σινσινάτι.

Σε περίπτωση πρόκρισης ο Τσιτσιπάς στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Τζακ Κένεντι από τις ΗΠΑ (Νο.386) ή παίκτη από τα προκριματικά.

Στον 3ο γύρο ο πιθανός αντίπαλος θα αναδειχθεί από το ζευγάρι του Γίρι Λεχέτσκα με τον Πάμπλο Καρένο Μπούστα και του Τόμας Μάχατς με παίκτη από τα προκριματικά.

Στη φάση των «16» πιθανός αντίπαλος είναι ο Μπεν Σέλτον και στα προημιτελικά o κάτοχος του τίτλου Κάρλος Αλκαράθ.

Αναλυτικά η κλήρωση στο μονό ανδρών εδώ.