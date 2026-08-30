Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως υπήρξε νέα εξάντληση εισιτηρίων για τη Λιβαδειά, όμως οι άνθρωποι της ομάδας εξασφάλισαν ακόμη δύο θύρες.

Δεύτερο... sold out θύρας στη Λιβαδειά, αφού μετά από κείνα της θύρας 4, εξαντλήθηκαν και τα επιπλέον εισιτήρια της θύρας 5 κι έτσι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει δώσει και τα 1.400 εισιτήρια που έχει εξασφαλίσει αρχικά για το ματς με τον Λεβαδειακό τη Δευτέρα (31/08-19:30) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν γρήγορα και βλέποντας την ζήτηση που υπάρχει προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για να πάρουν ακόμη δύο θύρες, την 6 και την 5 VIP. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν προς διάθεση ακόμη 800 εισιτήρια ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 2.200.

Το κόστος για τα εισιτήρια στις θύρες αυτές φτάνει τα 40 ευρώ στη θύρα 6 και τα 50 στη θύρα 5 VIP.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει ότι, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό και μετά την εξάντληση των εισιτηρίων στις θύρες 4 και 5, οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια για τη θύρα 6 (40 ευρώ) και τη θύρα 5 VIP (50 ευρώ), μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

Θύρα 6

Θύρα 5 VIP