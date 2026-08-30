Ο Άλβαρες προπονήθηκε κανονικά με τους συμπαίκτες του στην Ατλέτικο, αποδεχόμενος το ότι θα παραμείνει τελικά στη Μαδρίτη.

Ο Χούλιαν Άλβαρες επέστρεψε στις προπονήσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης και φαίνεται να έχει αποδεχθεί πλέον το γεγονός πως δεν θα προχωρήσει η μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Ο Αργεντινός επιθετικός απουσίαζε από τις υποχρεώσεις της ομάδας του, με δημοσιεύματα μάλιστα να αναφέρουν πως ο παίκτης είχε προσκομίσει ιατρικό έγγραφο που υποστήριζε ότι πάσχει από κατάθλιψη, προκειμένου να δικαιολογήσει την απουσία του.

Μετά τις κατηγορηματικές δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου των Ροχιμπλάνκος, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαρίν, ότι ο σύλλογος δεν διαπραγματεύεται με τους Καταλανούς, ο Άλβαρες αντιλήφθηκε πως δεν θα φορέσει τη φανέλα των Μπλαουγκράνα στο άμεσο μέλλον κι αποφάσισε να θέσει και πάλι τον εαυτό του στη διάθεση του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Παράλληλα, ο Άλβαρες απέρριψε την προοπτική της Άρσεναλ, της μόνης ομάδας που ήταν διατεθειμένη να καλύψει τη ρήτρα αποδέσμευσης των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, δύο ημέρες πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου στην Ισπανία, όλα δείχνουν πως ο Αργεντινός σταρ θα παραμείνει κάτοικος Μαδρίτης.