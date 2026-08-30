Αν και ο Γκουστάβο Πουέρτα προτιμά την επιλογή της Μπενφίκα, οι Πορτογάλοι αναφέρουν ότι πρέπει να υπάρξει μία άλλη εξέλιξη για να γίνει οριστική η αγορά του παίκτη.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε την ρήτρα του Γκουστάβο Πουέρτα ύψους 16 εκατ. ευρώ αλλά ο ίδιος θέλει να πάει στην Μπενφίκα, η οποία επίσης έχει κάνει επίσημη κρούση για τον ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με την «A Bola», ο 23χρονος χάφ προτιμά τους «αετούς», ωστόσο για να γίνει το deal, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση. Να αποχωρήσει ο Ρίτσαρντς Ρίος από το ρόστερ του πορτογαλικού συλλόγου και όσο αυτό δεν συμβαίνει, παραμένει σε αναμονή ο Κολομβιανός χαφ.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το πορτογαλικό μέσο, ο 26χρονος μέσος, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Παλμέιρας αντί 26 εκατ. ευρώ, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Σίλβα αλλά δεν έχει βρεθεί ομάδα που να είναι διατεθειμένη να πλησιάσει τη συγκεκριμένη τιμή ή να καλύψει τα έξοδα για τον δανεισμό του.

Φυσικά οι Πορτογάλοι, αφήνουν τα πάντα ανοιχτά από τη στιγμή που δεν υπάρχει οριστικό deal, δίνοντας προβάδισμα στη Μπενφίκα.