Ο ΕΟΚΑΝ στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με αντικείμενο την πρόληψη και την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) στο πλαίσιο της παρουσία του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με αντικείμενο την πρόληψη και την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο, στον 3ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης, και απευθύνεται σε αθλητές, προπονητές, γονείς, εκπροσώπους της αθλητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για έναν αθλητισμό καθαρό, ασφαλή και απαλλαγμένο από πρακτικές ντόπινγκ.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ιατροδικαστής Δρ. Γρηγόρης Λέων, ο οποίος θα αναφερθεί στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός στον τομέα του ντόπινγκ, στους κινδύνους και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στην υγεία των αθλητών, καθώς και στον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, στελέχη του ΕΟΚΑΝ θα παρουσιάσουν το εύρος των δράσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Οργανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ανοιχτό διάλογο με το κοινό, καθώς οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και να καταθέσουν τις δικές τους παρεμβάσεις και προβληματισμούς.

Ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, Δρ. Γρηγόρης Λέων δήλωσε: «Η αποτελεσματική αντιμετώπισή της μάστιγας του ντόπινγκ ξεκινά από την πρόληψη και την ενημέρωση. Ο ΕΟΚΑΝ επενδύει στην εκπαίδευση και στην πρόληψη, γιατί η μάχη κατά του ντόπινγκ δεν κερδίζεται μόνο με τους ελέγχους. Κερδίζεται όταν δημιουργούμε συνειδήσεις, γνώση και κουλτούρα καθαρού αθλητισμού από μικρή ηλικία. Η παρουσία όλων στην ημερίδα είναι σημαντική και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».