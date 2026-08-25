Η συνεργασία του Νόβακ Τζόκοβιτς με την Αρίνα Σαμπαλένκα είχε διάρκεια μόλις 49 λεπτών στο μεικτό διπλό στο US Open, 1.000.000 δολάρια το έπαθλο για το νικητήριο ζευγάρι.

Oι αγώνες στο μεικτό διπλό επέστρεψαν στο US Open, έφεραν αρκετή γκρίνια για τη χρησιμότητά τους και την επιλογή των ζευγαριών, όμως το διήμερο της Τρίτης (25/8) και της Τετάρτης (26/8), είναι αυτοί που αποτελούν το κεντρικό γεγονός.

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία ανάμεσα στο Νόβακ Τζόκοβιτς και την Αρίνα Σαμπαλένκα, που ήταν και Νο.1 στο 16άρι ταμπλό, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Η Κατερίνα Σινιάκοβα και ο Χένρι Πέιτεν (Νο.1 και οι δυο στην παγκόσμια κατάταξη στο διπλό) απέκλεισαν το δίδυμο Τζόκοβιτς/Σαμπαλένκα στον 1ο γύρο με 1-4, 4-2 (10-2).

Siniakova aces Djokovic on match point 😲



Doubles world No.1s Katerina Siniakova and Henry Patten rally to take out Sabalenka/Djokovic 1-4, 4-2, 10-2! pic.twitter.com/OQpotGNO2h — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

Όμως την πάτησαν στη συνέχεια από την Ελίνα Σβιτόλινα και Γκαέλ Μονφίς, που φαίνεται πως το έχουν πάρει ζεστά.

Αρχικά νίκησαν το δίδυμο Αλεξάντρα Εάλα/Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 4-1, 4-1 και μετά τους σπεσιαλίστες Σινιάκοβα/Πέιτεν νε 5-4(6), 4-5(3), 10-8 και πέρασαν στα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας και 250.00 δολάρια!

Gael Monfils and Elina Svitolina’s reaction after beating the ATP & WTA doubles world No. 1s at the US Open.



Sealed with a kiss.



Their first time ever playing mixed doubles together… and they topple the two doubles giants.



Nothing beats love. 🥹❤️‍🔥 pic.twitter.com/7Z8aMtUBoT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2026

Τα χρηματικά έπαθλα

Κι αφού αναφερόμαστε στα χρηματικά έπαθλα στο μεικτό διπλό, η παρουσία στον 1ο γύρο δίνει 40.000 δολάρια, στα προημιτελικά 120.000 δολάρια, το ζευγάρι που θα φθάσει στον τελικό θα λάβει 500.000 δολάρια και σε αυτό που θα κατακτήσει τον τίτλο 1.000.000 δολάρια!

