US Open: To πάρτι τελείωσε σε 49 λεπτά για τους Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα

Δημήτρης Ντζάνης
US Open: To πάρτι τελείωσε σε 49 λεπτά για τους Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα
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Η συνεργασία του Νόβακ Τζόκοβιτς με την Αρίνα Σαμπαλένκα είχε διάρκεια μόλις 49 λεπτών στο μεικτό διπλό στο US Open, 1.000.000 δολάρια το έπαθλο για το νικητήριο ζευγάρι.

Oι αγώνες στο μεικτό διπλό επέστρεψαν στο US Open, έφεραν αρκετή γκρίνια για τη χρησιμότητά τους και την επιλογή των ζευγαριών, όμως το διήμερο της Τρίτης (25/8) και της Τετάρτης (26/8), είναι αυτοί που αποτελούν το κεντρικό γεγονός.

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία ανάμεσα στο Νόβακ Τζόκοβιτς και την Αρίνα Σαμπαλένκα, που ήταν και Νο.1 στο 16άρι ταμπλό, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Η Κατερίνα Σινιάκοβα και ο Χένρι Πέιτεν (Νο.1 και οι δυο στην παγκόσμια κατάταξη στο διπλό) απέκλεισαν το δίδυμο Τζόκοβιτς/Σαμπαλένκα στον 1ο γύρο με 1-4, 4-2 (10-2).

 

Όμως την πάτησαν στη συνέχεια από την Ελίνα Σβιτόλινα και Γκαέλ Μονφίς, που φαίνεται πως το έχουν πάρει ζεστά.

Αρχικά νίκησαν το δίδυμο Αλεξάντρα Εάλα/Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 4-1, 4-1 και μετά τους σπεσιαλίστες Σινιάκοβα/Πέιτεν νε 5-4(6), 4-5(3), 10-8 και πέρασαν στα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας και 250.00 δολάρια!

Τα χρηματικά έπαθλα

Κι αφού αναφερόμαστε στα χρηματικά έπαθλα στο μεικτό διπλό, η παρουσία στον 1ο γύρο δίνει 40.000 δολάρια, στα προημιτελικά 120.000 δολάρια, το ζευγάρι που θα φθάσει στον τελικό θα λάβει 500.000 δολάρια και σε αυτό που θα κατακτήσει τον τίτλο 1.000.000 δολάρια!

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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