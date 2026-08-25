US Open: To πάρτι τελείωσε σε 49 λεπτά για τους Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα
Oι αγώνες στο μεικτό διπλό επέστρεψαν στο US Open, έφεραν αρκετή γκρίνια για τη χρησιμότητά τους και την επιλογή των ζευγαριών, όμως το διήμερο της Τρίτης (25/8) και της Τετάρτης (26/8), είναι αυτοί που αποτελούν το κεντρικό γεγονός.
Η πολυαναμενόμενη συνεργασία ανάμεσα στο Νόβακ Τζόκοβιτς και την Αρίνα Σαμπαλένκα, που ήταν και Νο.1 στο 16άρι ταμπλό, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.
Djokovic. Sabalenka. On the same side of the net 🤩August 25, 2026
They take on doubles world No.1s Patten/Siniakova! pic.twitter.com/HZy4UMvZ9W
Η Κατερίνα Σινιάκοβα και ο Χένρι Πέιτεν (Νο.1 και οι δυο στην παγκόσμια κατάταξη στο διπλό) απέκλεισαν το δίδυμο Τζόκοβιτς/Σαμπαλένκα στον 1ο γύρο με 1-4, 4-2 (10-2).
Siniakova aces Djokovic on match point 😲— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
Doubles world No.1s Katerina Siniakova and Henry Patten rally to take out Sabalenka/Djokovic 1-4, 4-2, 10-2! pic.twitter.com/OQpotGNO2h
Όμως την πάτησαν στη συνέχεια από την Ελίνα Σβιτόλινα και Γκαέλ Μονφίς, που φαίνεται πως το έχουν πάρει ζεστά.
Αρχικά νίκησαν το δίδυμο Αλεξάντρα Εάλα/Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 4-1, 4-1 και μετά τους σπεσιαλίστες Σινιάκοβα/Πέιτεν νε 5-4(6), 4-5(3), 10-8 και πέρασαν στα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας και 250.00 δολάρια!
Gael Monfils and Elina Svitolina’s reaction after beating the ATP & WTA doubles world No. 1s at the US Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2026
Sealed with a kiss.
Their first time ever playing mixed doubles together… and they topple the two doubles giants.
Nothing beats love. 🥹❤️🔥 pic.twitter.com/7Z8aMtUBoT
Τα χρηματικά έπαθλα
Κι αφού αναφερόμαστε στα χρηματικά έπαθλα στο μεικτό διπλό, η παρουσία στον 1ο γύρο δίνει 40.000 δολάρια, στα προημιτελικά 120.000 δολάρια, το ζευγάρι που θα φθάσει στον τελικό θα λάβει 500.000 δολάρια και σε αυτό που θα κατακτήσει τον τίτλο 1.000.000 δολάρια!
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