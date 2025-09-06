US Open: Η Σαμπαλένκα θέλει το repeat, η Ανισίμοβα να σπάσει το σερί της
Το βράδυ του Σαββάτου (6/9, 23:00 ώρα Ελλάδας) οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Αμάντα Ανισίμοβα θα βρεθούν αντιμέτωπες στο τελευταίο παιχνίδι του ταμπλό γυναικών στο US Open με φόντο τον τίτλο στο αμερικανικό Grand Slam.
Οι δύο τενίστριες θέλουν να... υπογράψουν την παρουσία τους στο τελευταίο Major θεσμό της χρονιάς με την κατάκτηση του τίτλου. Αμφότερες χρειάστηκε να κάνουν μεγάλη ανατροπή στους ημιτελικούς τους για να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό στο δεύτερο Grand Slam σε σκληρή επιφάνεια.
Η Αρίνα Σαμπαλένκα επικράτησε με 4-6, 6-3, 6-4 της Τζέσικα Πεγκούλα, ενώ η Αμάντα Ανισίμοβα πήρε τη νίκη κόντρα στη Ναόμι Οσάκα με 6-7(4), 7-6(3), 6-3. Αυτός θα είναι ο τρίτος σερί τελικός για τη Νο.1 του κόσμου, ενώ για την Αμερικανίδα θα είναι ο δεύτερος σερί μετά από αυτόν στο Wimbledon.
Στον τελικό η Λευκορωσίδα τενίστρια διεκδικεί την δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση τίτλου στο US Open και συνολικά τον τέταρτο Grand Slam τίτλο της. Από την άλλη, η 24χρονη θέλει να κατακτήσει τον παρθενικό της Grand Slam τίτλο.
