Στην πλατφόρμα του Netflix θα φιλοξενηθεί το τουρνουά επίδειξης, το οποίο θα λάβει χώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τίτλο «Six Kings Slam» και είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διάστημα 15-18 Οκτωβρίου.

Για δεύτερη σερί χρονιά η διοργάνωση αυτή θα έχει έξι εκ των κορυφαίων αθλητών της ATP με τρεις νέους συμμετέχοντες και τρεις που θα λάβουν μέρος για δεύτερη φορά στον εν λόγω θεσμό. Τους αγώνες του θεσμού αναμένεται να παρακολουθήσουν πάνω από 300 εκατομμύρια συνδρομητές, οι οποίες δεν θα έχουν παραπάνω χρέωση για τη θέαση τους.

Οι φίλοι του τένις θα απολαύσουν την εμπειρία με περισσότερες από 20 υπερσύγχρονες κάμερες – μεταξύ αυτών wirecam, drones και ρομποτική τεχνολογία – εμπλουτισμένη με augmented reality γραφικά, ανάλυση ειδικών και αφηγηματική παρουσίαση που θα φέρει πιο κοντά στον θεατή τα μεγάλα αστέρια του αθλήματος.

Υπενθυμίζεται πως η σύνθεση του φετινού «Six Kings Slam» θα είναι οι Γιανίκ Σίνερ, Κάρλος Αλκαράθ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Τέιλορ Φριτζ και Τζακ Ντρέιπερ.