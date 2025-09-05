Η Τζέσικα Πεγκούλα δεν πήρε πολύ καλά τον αποκλεισμό της στα ημιτελικά του US Open από την Αρίνα Σαμπαλένκα, με την ίδια να το ρίχνει στο... ποτό όπως έκανε γνωστό μέσω των social media...

H Τζέσικα Πεγκούλα γνώρισε την ήττα από την Αρίνα Σαμπαλένκα στον πρώτο ημιτελικό του US Open, δεχόμενη ανατροπή με σκορ 4-6, 6-3 6-4. Το γεγονός αυτό προφανώς έριξε ψυχολογικά την Αμερικανίδα τενίστρια, η οποία έπνιξε τον... πόνο της στο ποτό.

Πιο συγκεκριμένα, η Νο.4 του κόσμου μετά το τέλος του ημιτελικού δημοσίευσε μία sefie, στην οποία κρατάει ένα ποτό στο χέρι. Τη φωτογραφία αυτή τη συνοδεύει με την ατάκα «όταν χάνεις τέσσερις πόντους στο σερβίς σου στο τρίτο σετ, αλλά τελικά χάνεις το ματς», θέλοντας να κάνει ξεκάθαρη την ατυχία της στο τρίτο και τελευταίο σετ που έκρινε την πρόκριση στον τελικό.

H δημοσίευση της Τζέσικα Πεγκούλα

Υπενθυμίζεται πως κάτι παρόμοιο είχε πράξει η Αμερικανίδα και το 2022, μετά τον χαμένο τελικό απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα στο US Open. Τότε είχε εμφανιστεί στη συνέντευξη Τύπου με ένα κουτάκι μπύρας, το οποίο όταν ρωτήθηκε είπε πως το χρειάζεται για να τη βοηθήσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία του ντόπινγκ και για να ξεχάσει την ήττα.

Δείτε το στιγμιότυπο

Σημειώνεται πως ο τελικός του US Open στο ταμπλό γυναικών είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (6/9) στις 23:00 ώρα Ελλάδας ανάμεσα στις Αρίνα Σαμπαλένκα και Αμάντα Ανισίμοβα.