Η Μαρία Σάκκαρη διεύρυνε το σερί της στο US Open και με νίκη επί της Άννα Μπόνταρ με 6-3, 6-1 προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.

To US Open κυλάει πολύ καλά για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη της νίκη στο τέταρτο Major τουρνουά της σεζόν. Η Ελληνίδα με επικράτηση 6-3, 6-1 επί της Άννα Μπόνταρ πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του αμερικανικού θεσμού.

Η Ελληνίδα, Νο.64 του κόσμου, είχε σταθερότητα πίσω από τα χτυπήματά της, ούσα παράλληλα αποτελεσματική στις ευκαιρίες για break. Πιο συγκεκριμένα είχε 73% στο σερβίς, έσωσε πέντε από επτά break points, ενώ πέτυχε έξι breaks στις εννέα ευκαιρίες που τις παρουσιάστηκαν.

Δεν την πτόησαν τα πολλά λάθη και πήρε προβάδισμα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να είναι σταθερές πίσω από τη θέση του σερβίς. Η πρώτη που έφτασε μία ανάσα από το break ήταν η Άννα Μπόνταρ, η οποία βρήκε τριπλό break point στο οποίο η Μαρία Σάκκαρη είχε εξαιρετική... απάντηση.

Ό,τι δεν κατάφερε η τενίστρια από την Ουγγαρία το πέτυχε η Ελληνίδα με μεγάλη αποτελεσματικότητα, παίρνοντας έτσι απόσταση δύο games (4-2). Βέβαια, η Μπόνταρ μπόρεσε να βρει το δρόμο προς το break back στο αμέσως επόμενο game (4-3), χωρίς όμως να ισοφαρίσει μετά γιατί δέχθηκε ακόμη ένα... σπάσιμο στο σερβίς της από την 30χρονη.

Με το 5-3 υπέρ της και τις μπάλες στα χέρια η Νο.64 του κόσμου έκλεισε το σετ με 6-3 και πήρε κεφάλι στο ματς.

Με τρία break σφράγισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση

To δεύτερο σετ ξεκίνησε ιδανικά για την Ελληνίδα τενίστρια. Η Μαρία Σάκκαρη με 3-0 σερί πήρε από πολύ νωρίς το έλεγχο. Η Άννα Μπόνταρ μπορεί να έβγαλε αντίδραση στο τέταρτο game (3-1), ωστόσο ήρθε αντιμέτωπη με ένα ακόμη σερί 3-0 της 30χρονης, με αποτέλεσμα να χάνει το δεύτερο σετ με 6-1 και η Ελληνίδα να σφραγίζει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.

Εκεί, η αθλήτρια του Τομ Χιλ θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια και την Βικτόρια Γκόλουμπιτς.