Ένταση στο φιλέ μετά τη λήξη του παιχνιδιού ανάμεσα σε Οσταπένκο και Τάουνσεντ (vid)
- Τι είπε η Τάουνσεντ στην συνέντευξη τύπου
- Η απάντηση της Λετονής μέσω story στο προσωπικό της λογαριαμό στο Instagram
Μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στη Γέλενα Οσταπένκο και την Τέιλορ Τάουνσεντ για τον δεύτερο γύρο του US Open, με νικήτρια την Αμερικανίδα με 7-5, 6-1, τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν, καθώς ακολούθησε έντονη συζήτηση μεταξύ των δύο παικτριών.
Η Λετονή, φανερά εκνευρισμένη, κατά τη διάρκεια του καβγά φαίνεται να είπε στην αντίπαλό της ότι «δεν έχει κλάση και μόρφωση».
Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got in a heated interaction after their second round match at the US Open.
Townsend is on to the third round. pic.twitter.com/cOIYzoyfmG— ESPN (@espn) August 27, 2025
Δείτε ΕπίσηςUS Open: H Σάκκαρη το απόγευμα της Πέμπτης, μετά στα μεσάνυχτα ο Τσιτσιπάς στη μάχη πρόκρισης
Τι είπε η Τάουνσεντ στην συνέντευξη τύπου
«Μου είπε ότι δεν έχω καθόλου κλάση, καθόλου μόρφωση και να δω τι θα γίνει όταν βγούμε έξω από τις ΗΠΑ. Είναι ανταγωνισμός και όταν χάνεις αναστατώνεσαι, εγώ δεν έκανα πίσω γιατί δεν μπορείς να με προσβάλεις. Ειδικά όταν σου δείχνω μόνο σεβασμό, περιμένω σεβασμό και από σένα».
Taylor Townsend on the argument with Jelena Ostapenko at US Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025
“It’s competition… people get upset when they lose. Some people say bad things. She told me I have no class & no education & to see what happens when we get outside the U.S.” 🥶 pic.twitter.com/tLgPDOznJY
Η απάντηση της Λετονής μέσω story στο προσωπικό της λογαριαμό στο Instagram
«Ουάου, πόσα μηνύματα έλαβα ότι είμαι ρατσίστρια, ΠΟΤΕ στη ζωή μου δεν υπήρξα ρατσίστρια και σέβομαι όλα τα έθνη του κόσμου, για μένα δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι. Σήμερα είπα στην αντίπαλό μου ότι ήταν πολύ ασεβής, γιατί σε κομβικό σημείο κέρδισε πόντο με το φιλέ και δεν απολογήθηκε. Στο τένις υπάρχουν κάποιοι κανόνες που οι περισσότεροι ακολουθούμε και είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. Το ότι παίζει στην πατρίδα της δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει κι ό,τι θέλει».
Ostapenko on Instagram pic.twitter.com/gZGERk9kq4— José Morgado (@josemorgado) August 27, 2025
Η αιτία της έντασης ήταν ότι η Τάουνσεντ δεν ζήτησε συγγνώμη για έναν πόντο που κέρδισε από το φιλέ στο πρώτο σετ, όπως συνήθως γίνεται στο τένις. Επιπλέον, η Οσταπένκο την κατηγόρησε και για τον τρόπο που ξεκίνησε το ζέσταμά, καθώς δεν άρχισε από τη baseline όπως προβλέπεται, αλλά από το φιλέ.
Στον 3ο γύρο του US Open, η Αμερικανίδα θα αντιμετωπίσει τη Νο.5 του ταμπλό, Μίρα Αντρέεβα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.