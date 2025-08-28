Ένταση στο φιλέ μετά τη λήξη του παιχνιδιού ανάμεσα σε Οσταπένκο και Τάουνσεντ (vid)

Η Γέλενα Οσταπένκο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά την ήττα της από την Αμερικανίδα Τέιλορ Τάουνσεντ στον δεύτερο γύρο του US Open.

Μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στη Γέλενα Οσταπένκο και την Τέιλορ Τάουνσεντ για τον δεύτερο γύρο του US Open, με νικήτρια την Αμερικανίδα με 7-5, 6-1, τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν, καθώς ακολούθησε έντονη συζήτηση μεταξύ των δύο παικτριών.

Η Λετονή, φανερά εκνευρισμένη, κατά τη διάρκεια του καβγά φαίνεται να είπε στην αντίπαλό της ότι «δεν έχει κλάση και μόρφωση».

Τι είπε η Τάουνσεντ στην συνέντευξη τύπου

«Μου είπε ότι δεν έχω καθόλου κλάση, καθόλου μόρφωση και να δω τι θα γίνει όταν βγούμε έξω από τις ΗΠΑ. Είναι ανταγωνισμός και όταν χάνεις αναστατώνεσαι, εγώ δεν έκανα πίσω γιατί δεν μπορείς να με προσβάλεις. Ειδικά όταν σου δείχνω μόνο σεβασμό, περιμένω σεβασμό και από σένα».

Taylor Townsend on the argument with Jelena Ostapenko at US Open



“It’s competition… people get upset when they lose. Some people say bad things. She told me I have no class & no education & to see what happens when we get outside the U.S.” 🥶 pic.twitter.com/tLgPDOznJY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025

Η απάντηση της Λετονής μέσω story στο προσωπικό της λογαριαμό στο Instagram

«Ουάου, πόσα μηνύματα έλαβα ότι είμαι ρατσίστρια, ΠΟΤΕ στη ζωή μου δεν υπήρξα ρατσίστρια και σέβομαι όλα τα έθνη του κόσμου, για μένα δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι. Σήμερα είπα στην αντίπαλό μου ότι ήταν πολύ ασεβής, γιατί σε κομβικό σημείο κέρδισε πόντο με το φιλέ και δεν απολογήθηκε. Στο τένις υπάρχουν κάποιοι κανόνες που οι περισσότεροι ακολουθούμε και είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. Το ότι παίζει στην πατρίδα της δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει κι ό,τι θέλει».

Ostapenko on Instagram pic.twitter.com/gZGERk9kq4 — José Morgado (@josemorgado) August 27, 2025

Η αιτία της έντασης ήταν ότι η Τάουνσεντ δεν ζήτησε συγγνώμη για έναν πόντο που κέρδισε από το φιλέ στο πρώτο σετ, όπως συνήθως γίνεται στο τένις. Επιπλέον, η Οσταπένκο την κατηγόρησε και για τον τρόπο που ξεκίνησε το ζέσταμά, καθώς δεν άρχισε από τη baseline όπως προβλέπεται, αλλά από το φιλέ.

Στον 3ο γύρο του US Open, η Αμερικανίδα θα αντιμετωπίσει τη Νο.5 του ταμπλό, Μίρα Αντρέεβα.