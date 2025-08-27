Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξουν μέσα σε λίγες ώρες για την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open.

H Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς με διαφορά κάποιων ωρών θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το πρόγραμμα της Πέμπτης (28/8), όπου βρίσκονται και τα δύο κορυφαία ονόματα του ελληνικού τένις.

Την αρχή θα κάνει η Μαρία Σάκκαρη, που θα αντιμετωπίσει την Άννα Μπόνταρ από την Ουγγαρία, σε ένα παιχνίδι που θα ανοίξει το πρόγραμμα στο court 7 και θα αρχίσει στις 18:00, ώρα Ελλάδας.

Η νικήτρια θα περάσει στη φάση των «32», όπου θα διασταυρώσει με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Βραζιλιάνα, Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια και τη Βικτόρια Κόλουμπιτς από τον Καναδά. Αυτό το παιχνίδι θα αρχίσει επίσης στις 18:00 και θα γίνει στο court 17.

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει, επίσης για τον 2ο γύρο, τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ σε ένα παιχνίδι που θα είναι το 4ο και τελευταίο του προγράμματος στο Grandstand.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 18:00 ώρα Ελλάδας με τον αγώνα του Αντρέι Ρούμπλεφ με τον Τριστάν Μπόγιερ, θα ακολουθήσει η συνάντηση της Καρολίνα Μούχοβα με τη Σοράνα Κιρστέα κι ένας αγώνας στο διπλό, που σημαίνει ότι ο Τσιτσιπάς και ο Αλτμάγιερ θα αγωνιστούν μετά τα μεσάνυχτα.

Όποιος προκριθεί στον 3ο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Άλεξ ντε Μινόρ και τον Ιάπωνα, Σιντάρο Μοτσιζούκι, ένα παιχνίδι που θα γίνει στο stadium 17 και το πιο πιθανό να γίνει παράλληλα με τον αγώνα του Τσιτσιπά.