Η Αυστραλία επικράτησε της Ιταλίας με 82-80 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η μπάλα βασανιστικά ταξίδεψε σχεδόν σε όλη την περίμετρο της στεφάνης, πριν “αποφασίσει” τελικά να αρνηθεί το διχτάκι να πέσει στο κενό… Ένα από τα πιο επικά φινάλε στην ιστορία του μπάσκετ (και όχι μόνο αυτό των Γυναικών), έκρυβε το ισχυρότερο καρδιοχτύπι στο φινάλε. Το λέι απ της Πάσα, που διέσχισε το γήπεδο σε 4’’ μετά την δεύτερη εύστοχη βολή της Μπορλάσε, κι ενώ το σκορ ήταν 82-80 υπέρ της Αυστραλίας, δεν έπεσε στο καλάθι.

Μία από τις πιο αναπάντεχες και επικές ανατροπές στην ιστορία, γλίστρισε στη στεφάνη. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς με λέξεις όλα όσα συνέβησαν στην Berlin Arena, όπου η Αυστραλία μετά από ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών στο μπάσκετ Γυναικών, νίκησε την Ιταλία με 82-80 και πέρασαν στον Προημιτελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία…

Στο 28ο λεπτό το σκορ ήταν 66-40 υπέρ της Αυστραλίας και τι πιο αυτονόητο από το να πιστέψει κανείς ότι το ματς είχε τελειώσει; Είχε; Όχι!!!

Εντελώς ξαφνικά κι εκεί που δεν το περίμενε κανείς, η Ιταλία βρίσκει αποθέματα που ούτε οι παίκτριες της δεν ήξεραν ότι είχαν. Όσο ο χρόνος περνούσε η διαφορά μειωνόταν. Και πιο πολύ. Και ακόμα πιο πολύ. Μέχρι που στα 67’’ πριν το τέλος, με ένα απίθανο τρίποντο η Βερόν ισοφάρισε 77-77. Σχεδόν 14 χιλιάδες άνθρωποι στην Berlin Arena δεν πίστευαν στα μάτια τους. Η Ιταλία πέταξε μία ευκαιρία στα 50’’ να προηγηθεί και η Αοκούσο στα 24’’ έβαλε και πάλι τις Opals μπροστά με 79-77… Σαν κινηματογραφικό σενάριο, το επόμενο σουτ της Ζανταλασίνι αναπήδησε τρεις φορές στη στεφάνη μέχρι να πέσει έξω. Το φάουλ έγινε αμέσως, η Αυστραλία ευστόχησε σε δύο βολές για το 81-77 στα 8’’, αλλά και πάλι. Ένα απίθανο τρίποντο της Μπλάσιγκ μείωσε σε 81-80 και στα 4’’ η Μπορλάσε στήθηκε στη γραμμή των βολών. Αστόχησε στην πρώτη ευστόχησε στη δεύτερη… 82-80…

Ο χρόνος έμοιαζε λιγοστός και τότε ήταν η Πάσα βρήκε την ευκαιρία. Έτρεξε το γήπεδο χωρίς να τη σταματήσει καμία αντίπαλος και σχεδόν ανενόχλητη έκανε ένα λίγο πιο μακρινό αριστερό λέι απ… Η μπάλα στριφογύρισε σε όλη τη στεφάνη. Έπεσε όμως έξω. Το επιμέρους σκορ της τρίτης περιόδου έμεινε στο 31-13 για την Ιταλία, η οποία όμως έμεινε και δύο πόντους πίσω από την Αυστραλία, αφήνοντας τους σχολιαστές του αγώνα να αναρωτιούνται… “Μα που ήταν επί 30 λεπτά αυτή η Ιταλία;”

Τα σταστιστικά

Τα δεκάλεπτα: 13-26, 33-48, 49-69, 80-82