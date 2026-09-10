Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σημειώνει το δωδέκατο φετινό του γκολ, η Μπενφίκα επικράτησε 4-0 εκτός έδρας της Μορεϊρένσε.

Άνετη εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Μπενφίκα, που επιβλήθηκε 4-0 της Μορεϊρένσε και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Primeira Liga.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε τον δρόμο για το διπλό, σκοράροντας με πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Αυτό ήταν το δωδέκατο τέρμα του Έλληνα επιθετικού την εφετινή σεζόν, σε δέκα συμμετοχές εντός και εκτός συνόρων.

Οι Αετοί ξεχείλωσαν το σκορ μετά την ανάπαυλα, με Σιέλντερουπ (55'), Πρεστιάνι (59') και Άουρσνες (72') να βρίσκουν και αυτοί δίχτυα και να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.