US Open: Ο Μεντβέντεφ αντέγραψε τον πανηγυρισμό του από το «FIFA» (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ πανηγύρισε την κατάκτηση του US Open αντιγράφοντας το video game "FIFA" και εξήγησε πως μπορεί ο παίκτης να τον πετύχει!

Φανατικός με το "FIFA" ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επέλεξε πανηγυρισμό από το video game για να γιορτάσει την κατάκτηση του US Open.

Ο Ρώσος μετά από την σπουδαία νίκη του στον τελικό επί του Νόβακ Τζόκοβιτς ξάπλωσε και αντέγραψε τον πανηγυρισμό!

Το παραδέχτηκε ο ίδιος στη on court συνέντευξη Τύπου και τόνισε πως μπορεί να τον πετύχει κάποιος παίκτης εάν πατήσει «L2 + left».

#Medvedev just quoted L2 + left for his celebration FIFA22 #USOpen #USOpen2021 pic.twitter.com/ARZr3eGnr9