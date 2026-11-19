Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος δήλωσε τους προβληματισμούς του σχετικά με το ελληνικό ποδόσφαιρο και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Αναγέννηση».

Ο τεχνικός διευθυντής των Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιών, Δημήτρης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στα ολλανδικά μέσα σχετικά με τα προβλήματα ανάπτυξης του ελληνικού ποδοσφαίρου και μίλησε για το πρόγραμμα «Αναγέννηση».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για το πρόγραμμα «Αναγέννηση»: «Η ΕΠΟ έχει θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Αναγέννηση», με στόχο τον ανασχεδιασμό της ανάπτυξης των νεαρών ποδοσφαιριστών. Ο πρόεδρός της, κ. Γκαγκάτσης, και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, κ. Βράκας, οι οποίοι αποτελούν τα βασικά πρόσωπα πίσω από την υλοποίηση του προγράμματος «Αναγέννηση», έχουν καταστήσει σαφές ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ουσιαστική αλλαγή της οργανωτικής και δομικής προσέγγισης του ελληνικού ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες».



Για τη νοοτροπία στα θέματα ανάπτυξης: «Η αλλαγή της κουλτούρας είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το βασικό εμπόδιο δεν είναι τα ίδια τα παιδιά, αλλά οι ενήλικες που εμπλέκονται στη διαδικασία: οι προπονητές, οι γονείς και οι διοικήσεις των συλλόγων. Η ανάλυση καταδεικνύει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο στις αναπτυξιακές ηλικίες λειτουργούσε επί μακρόν με νοοτροπία προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Η πρόοδος μετρούνταν με βάση τις νίκες, τη βαθμολογική κατάταξη και τα τρόπαια, ενώ η εκπαίδευση, η χαρά του παιχνιδιού και η προσωπική εξέλιξη δεν λάμβαναν την προσοχή που άξιζαν οι νεαροί ποδοσφαιριστές. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της κουλτούρας αποτελούν οι γονείς που μετά τους αγώνες ρωτούν «Κερδίσατε;» αντί για «Το ευχαριστήθηκες;», αλλά και οι προπονητές που δίνουν συνεχώς οδηγίες από την πλάγια γραμμή».

Για το προφίλ που πρέπει να έχουν οι μικροί ποδοσφαιριστές: «Η βασική ιδέα μας είναι να αυξηθούν οι επαφές κάθε νεαρού ποδοσφαιριστή με την μπάλα και η συχνότητα με την οποία καλείται να παίρνει αποφάσεις. Επομένως, το επιθυμητό προφίλ ποδοσφαιριστή δεν είναι εκείνο ενός «μικρού ενήλικα», ο οποίος βασίζεται στη σωματική δύναμη και τις μεγάλες μπαλιές για να κερδίσει, αλλά ενός τεχνικά καταρτισμένου παίκτη, ο οποίος μπορεί να ανταποκρίνεται υπό πίεση, να παίρνει γρήγορες και έξυπνες αποφάσεις σε περιορισμένους χώρους και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός».



Για το Μουντιάλ Κ15: «Το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο και Φεστιβάλ Κ15, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου της FIFA, κ. Βενγκέρ, αποτέλεσε εξαιρετικό παράδειγμα τις διεθνείς τάσεις προς τη χρήση μικρότερων αγωνιστικών σχημάτων και λιγότερων παικτών, με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων».



Για την υποχρεωτική συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών στις διοργανώσεις της ΕΠΟ: «Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση ευκαιριών συμμετοχής στις ομάδες ανδρών. Για τον λόγο αυτό, η ΕΠΟ εισήγαγε κανονιστικές διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων στις διοργανώσεις που διοργανώνει η Ομοσπονδία».



Για την ελευθερία που πρέπει να έχουν οι νεαροί παίκτες: «Θέλουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία και τις προτεραιότητες των προπονητών που δραστηριοποιούνται στις αναπτυξιακές ηλικίες. Χρειάζεται να δώσουμε στα παιδιά μεγαλύτερη ελευθερία, ώστε τελικά να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να διαθέτουμε μια μεγαλύτερη δεξαμενή ποδοσφαιριστών για τις Εθνικές Ομάδες».