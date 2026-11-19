Άρης: Τακτική δουλειά για Τρίπολη, εκτός Γιαννιώτας και Ράτσιτς
Με ξεκάθαρη τακτική κατεύθυνση συνέχισε ο Άρης την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.
Ο Μιχάλης Γρηγορίου έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη συνοχή της ομάδας και στις σωστές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, με βασικό ζητούμενο τη διατήρηση της ισορροπίας σε διαφορετικές φάσεις του παιχνιδιού. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης δουλειά στις γρήγορες μεταβάσεις, στη διαχείριση αριθμητικών ανισορροπιών και στη λήψη αποφάσεων υπό υψηλή ένταση.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα δεδομένα δεν άλλαξαν για τον Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας και παραμένει αμφίβολος για την Τρίπολη. Ο Γιάννης Γιαννιώτας, από την πλευρά του, εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ίωση και παραμένει κλινήρης.
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Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:
«Στις προπονητικές εγκαταστάσεις προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (23/11, 17:00).
Η προπόνηση της Πέμπτης ξεκίνησε με νευρομυϊκή συναρμογή και rondo (game) υψηλής έντασης με άμεση μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα.
Ακολούθησε μπλοκ ταχυδύναμης και αναερόβιο ερέθισμα μεταβάσεων με αριθμητικές ανισορροπίες σε άμυνα και επίθεση με έμφαση στη διαχείριση της έντασης και τη λήψη αποφάσεων υπό υψηλή επιβάρυνση.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τακτικό παιχνίδι, όπου ζητήθηκε η διατήρηση κατάλληλης απόστασης των γραμμών -τόσο σε φάση επίθεσης όσο και σε φάση άμυνας- για τη διασφάλιση συμπαγούς δομής και αγωνιστικής ισορροπίας.
Ο Γιάννης Γιαννιώτας, που ταλαιπωρείται από ίωση, παραμένει κλινήρης, ενώ για τον Ούρος Ράτσιτς τα δεδομένα δεν έχουν διαφοροποιηθεί (συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας).
Αύριο, Παρασκευή (20/11), η προπόνηση της ομάδας μας είναι προγραμματισμένη για το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις».
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